Gabriel Conde sigue como DT de Deportivo Sarmiento

Lo confirmó este sábado el club lacustre en sus redes sociales. Además, Juan Ñanco asumirá como coordinador de las divisiones inferiores.

El Club Deportivo Sarmiento informa “la continuidad de Gabriel Conde al mando de la Primera y división Reserva, reafirmando el compromiso con el trabajo, el crecimiento deportivo y la consolidación de un proyecto que viene dando sus frutos.

Asimismo, se comunica que Juan Ñanco asumirá como coordinador de Inferiores, rol que desempeñará junto a su equipo de colaboradores, con el objetivo de fortalecer la formación, el orden y el desarrollo integral de nuestros jóvenes futbolistas.

Seguimos apostando al trabajo serio, la planificación y el sentido de pertenencia para construir el futuro del club”, finaliza el comunicado emitido por el club lacustre en su página de Facebook.

El Deportivo Sarmiento dará comienzo proximamente con sus trabajos de pretemporada con miras al inicio del torneo Oficial de la categoría “A” de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.