Gabriel Gandulia se llevó el triunfo en el TC Pista

Con Ford Mustang, se quedó con la victoria en el autódromo Ciudad de Viedma. El podio lo completaron Bautista Damiani (Chevrolet Camaro) y Nicanor Santilli Pazos (Mustang).

Gabriel Gandulia ganó el Gran Premio Corven en Viedma por la segunda fecha del TC Pista, a bordo del Ford Mustang del Moriatis Competición y cosechó 40 puntos en la final, sumado a los 5 por la serie ganada. Segundo terminó Bautista Damiani con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsports, quien sigue como líder del campeonato con 87 puntos, y tercero fue Nicanor Santilli Pazos con el Mustang del Fadel Memo Corse.

En la largada, Gandulia aguantó el intento de Damiani, mientras Santilli Pazos, le ganaba el último escalón del podio al poleman Santiago Biagi, informó la página de la ACTC.

Por la lucha entre el cuarto y quinto puesto, Luciano Cotignola, que había partido sexto, superó a Biagi, que tuvo que abandonar en la vuelta 3 por inconvenientes. Manuel Borgert y Gustavo Taddei (H) también debieron desertar de la final, una vuelta más tarde.

Gandulia, cada vez más cómodo y con autoridad, ganó el Gran Premio Corven en soledad. Detrás, la pelea por el podio no sufrió modificaciones, porque, aunque Santilli Pazos giró cerca de Damiani, no pudo efectuar el adelantamiento.

La bandera a cuadros cayo y decretó la victoria de Gandulia, segundo terminó Damiani y tercero Santilli Pazos. Detrás se ubicaron cuarto Cotignola y quinto Benjamín Antón.

La próxima fecha será el 28 y 29 de marzo en Neuquén.