Gadano acompañó a Villarruel en viaje a Madrid y visita al Rey

La vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, viajó a Madrid junto a una delegación de senadores argentinos para participar del XII Foro Parlamentario Iberoamericano.

El encuentro comenzó este jueves, concluirá mañana y reúne a representantes legislativos de 22 países, siendo inaugurado por el Rey Felipe VI en el Hemiciclo del Congreso de los Diputados de España.

Entre los integrantes de la comitiva argentina se encuentra la senadora nacional por Santa Cruz, Natalia Gadano (a la izquierda de la foto), quien participó de la sesión inaugural junto a Villarruel y tuvo un rol destacado en las mesas de trabajo del Foro, encabezando la sesión “Igualdad de género: ¿cómo cerrar las brechas?”, uno de los cuatro ejes centrales del encuentro.

Gadano compartió la delegación con los senadores Maximiliano Abad (UCR), Martín Goerling Lara (PRO) y Sandra Mendoza (Convicción Federal), todos integrantes del Grupo Parlamentario de Amistad Iberoamericano.

Durante el encuentro, Villarruel mantuvo además una reunión institucional con el presidente del senado español, Pedro Rollán, en la que se abordó la importancia de fortalecer los vínculos entre Argentina y España, profundizar la cooperación parlamentaria y promover el diálogo entre ambas instituciones.

El XII Foro Parlamentario Iberoamericano tuvo como objetivo abordar los principales desafíos que atraviesa la comunidad iberoamericana y cuenta con cuatro ejes de debate: el impacto de la inteligencia artificial y la adaptación de los parlamentos; las amenazas a la democracia vinculadas con la fragmentación, la polarización y la desinformación; la igualdad de género; y la diplomacia parlamentaria.

La participación de la senadora en la agenda internacional se vincula con gestiones que ya tuvieron resultados concretos para la comunidad santacruceña.

En el Foro Iberoamericano busca profundizar esa línea de trabajo generando relaciones institucionales, conocer experiencias y explorar posibilidades de cooperación que puedan beneficiar a Santa Cruz.

Fuente: Prensa senadora Gadano