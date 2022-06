Gales volverá a jugar un Mundial tras 64 años

Gales vuelve al Mundial después de 64 años tras vencer a Ucrania por 1-0 en Cardiff. Gareth Bale fue la gran figura de los Diablos Rojos durante las Eliminatorias europeas y participó del gol del repechaje, pero el arquero Wayne Hennessey fue el gran héroe en Cardiff.

El ex delantero de Real Madrid fue el que más remates intentó para el equipo de Robert Page durante el partido (3), ejecutó el tiro libre que terminó en el gol en contra de Andriy Yarmolenko y dejó el campo de juego a los 83' para el ingreso de Harry Wilson.

Bale disputó siete partidos durante las Eliminatorias europeas rumbo a Qatar 2022, todos ellos como titular, y fue el máximo goleador de la Selección de Gales con cinco tantos. También aportó tres asistencias, más que cualquiera de sus compañeros.

Por su parte, Hennessey jugó contra el seleccionado ucraniano su tercer partido en las Eliminatorias, ya que el portero titular de Gales durante la mayor parte de la competición fue Danny Ward, y fue el héroe de los aficionados locales en Cardiff. Sus participaciones anteriores también habían terminado con victorias, aunque no había podido mantener su valla invicta (2-1 vs. Austria y 5-1 vs. Bielorrusia).

Hennessey consiguió nueve atajadas para Gales en el duelo de este domingo, mientras que los nueve remates al arco de Ucrania fueron la mayor cantidad de un equipo sin conseguir goles durante un partido de las Eliminatorias europeas rumbo a Qatar 2022.