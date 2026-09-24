La “Tricolor” cayó este jueves 3-0 ante Corea del Sur, en el primer partido de la gira asiática que realiza el conjunto sudamericano, dirigido por el exDT de River.

Gallardo tuvo un debut para el olvido como DT de Ecuador

En el estreno del director técnico argentino Marcelo Gallardo, Ecuador cayó estrepitosamente por 3-0 ante Corea del Sur este jueves en Suwon, en el primer partido de la gira asiática de la “Tricolor”.

Tras una primera parte de escasa calidad para ambos equipos, los locales fueron muy superiores en el segundo período y se llevaron la victoria con los goles de Oh Hyeon-gyu (54'), el astro Son Heung-min (58') y Lee Dong-gyeong (86').

Derrota dura para Ecuador en el inicio de este nuevo ciclo al mando de un técnico que debutó como seleccionador y que ha cosechado una buena fama en los bancos sudamericanos tras alzar más trofeos que nadie en River Plate

La “Tricolor”, sin embargo, tiene la excusa de que le faltaban varias piezas básicas como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Kevin Rodríguez y Joel Ordóñez, ausentes en esta gira por lesión.

"No fue el debut esperado", admitió Gallardo en conferencia de prensa.

Al equipo le "empezó a pasar factura todo lo ya conocido: el viaje, el poco descanso, las pocas horas de dormir y demás. Lo sufrimos", agregó.

Lo que sí quedó en el debe del “Muñeco”, de 50 años, es su apuesta por Hernán Galíndez, el actual arquero de Huracán de Parque Patricios.

El arquero de 39 años, quien había anunciado su retiro internacional tras el Mundial 2026, fue titular y quedó señalado en los dos primeros goles.

Gallardo reconoció que a la “Tricolor” le "costó finalizar ataques prometedores", un problema que marcó el paso de su predecesor, su compatriota Sebastián Beccacece.

Sin embargo, destacó la "personalidad" y "frescura" que aportó el debutante Riquelme Angulo.

Ecuador tendrá ocasión de mejorar la imagen el 1 de octubre frente a Japón, que este jueves derrotó por 3-1 a Uruguay en otro partido amistoso.

Si gana a los nipones se enfrentará a Panamá o Nueva Zelanda el 5 de octubre en Tokio en la final de la Copa Kirin.