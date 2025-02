Gallo cantó victoria en la primera carrera de las TC Pista Pick Up

TC PISTA PICK UP

Festejó toda la familia. Juan Sebastián Gallo arrancó con el pie derecho y ganó de manera contundente la primera final del año de las TC Pista Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. El de Baradero, le dedicó el triunfo a su gente que, entre todos, colaboran para poner en pista la VW Amarok nro. 6.

Fue una carrera intensa con varios pilotos que trataban de arrebatarle la punta al de Baradero, primero Marcos Castro, que debió abandonar y hacia el final, Marco Dianda que se acercó al puntero, pero no llegó a inquietarlo a Gallo que mantuvo su ritmo y logró el cometido.

Un buen triunfo que significa la recompensa para toda la gente que lo acompaña y desde el viernes fueron trabajando para encontrar la mejor arma con la que Juan Sebastián pudo completar un gran trabajo.

Gallo, ganó en el Roberto Mouras, con la VW que atiende con su propio equipo, relegando al piloto de Guatimozín, Marco Dianda, con la Ford Ranger del equipo Martinez Competición al segundo lugar, el último escalón del podio lo completó, Tomas Pellandino, con otra Ford Ranger , cuarto llegó Joaquín Ochoa, con Ford Ranger y quinto, Alexander Jakos, con Toyota Hilux, informó la página de la ACTC.

Por su parte, el piloto comodorense Thomás Micheloud, con una Nissan del equipo Alifraco Sport, finalizó en el octavo lugar en lo que fue su debut en la categoría.

“Me emocioné mucho al ver la alegría de todo mi equipo, tuve una gran camioneta y solo traté de no cometer errores. Primero pensé que Castro me daría pelea, pero cuando vi que abandonaba me quedé más tranquilo, luego pude hacer una diferencia con Dianda y conseguir esta victoria que viene bárbaro después de toda la experiencia acumulada el año pasado”, expresó Gallo.

Las TC Pick Up vuelven a correr el 23 de marzo nuevamente en el autódromo Roberto Mouras.

Panorama - 14 vueltas

1º Juan Sebastián Gallo (VW Amarok) 21'24’’776/1000

2º Marco Dianda (Ford Ranger) a 6'342/1000

3º Tomás Pellandino (Ford Ranger) a 9'116/1000

4º Joaquín Ochoa (Ford Ranger) a 9'659/1000

5º Alexander Jakos (Toyota Hilux) a 11'509/1000

6º Hernán Sala (Ford Ranger) a 12'161/1000

7º Nahuel Cordone (Ford Ranger) a 16'626/1000

8º Thomás Micheloud (Nissan) a 17'018/1000

9º Benjamín Ochoa (Ford Ranger) a 36'122/1000

10º Martín Alessi (Toyota Hilux) a 39'578/1000