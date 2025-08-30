Galmarini denunció a Scioli por desviar una conexión de gas hacia su propia casa

Malena Galmarini, candidata a diputada provincial por Fuerza Patria en la Primera Sección bonaerense, retomó su viejo enfrentamiento público con Daniel Scioli y contó una serie de historias para "pintar de cuerpo entero" al exgobernador y aliado peronista, ahora secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de Javier Milei. Entre ellas, Galmarini relató cómo Scioli, cuando era gobernador, desvió una conexión de gas de una escuela para su casa de Villa La Ñata.

La ex titular de Aysa y esposa de Sergio Massa empezó refiriéndose al ex gobernador --que además solía ser viejo amigo de la familia Massa-- como "Pioli". Y apuntó contra él al describir su gestión provincial como la de "un mal gobernador". Galmarini, entrevistada en FutuRock, contó cómo cuando ella estaba a cargo del área de Educación del municipio de Tigre y Scioli era gobernador, desvió una conexión de gas para abastecer su casa y dejar sin servicio a la Escuela 10 del barrio Isla.

Se trataba, explicó, de un largo reclamo de las familias del lugar que exigían la realización de la obra para cubrir los 500 metros de caño que eran necesarios para conectar la escuela a la red de gas. "Hablamos con el Consejo Escolar, se hizo la licitación, llega le caño, pero la escuela no estaba conectada", relató. Y continuó: "Se había conectado otro edificio, iba a la casa de Scioli y la escuela estaba desconectada", denunció.

Galmarini no se quedó solo en esa historia y relató cómo para los estudiantes de la Escuela 10 era "difícil" ser vecinos del gobernador. Entre otras cosas, la candidata a diputada aseguró que Scioli hizo caer tres veces una licitación para arreglar el frente del edificio escolar porque no combinaba con el frente de su casa. "Fue así: porque no le combinaba el frente de la escuela con el frente de la casa", aseguró. Y luego subrayó: "Así como te lo cuento, tengo papeles. Le dije muchas cosas, mucho tiempo, respecto de muchas cuestiones".

La extitular de Aysa también denunció a Scioli por "privatizar" el club Villa La Ñata, que se hizo famoso por jugar el torneo de futsal de la AFA con el exgobernador como delantero, apodado "El Pichichi".

Sobre historias de deportes, Galamarini también recordó una inundación en la que ella había acudido a un barrio vecino de Villa La Ñata, bajo el agua por los terraplenes de los barrios privados, y desde donde se veía que ingresaban a la casa de Scioli jugadores en 4x4 y camionetas de la Policía Bonaerense para disputar un partido. "Todos con el agua al cuello, todo el pueblo con un metro de agua en la casa, y el señor jugando a la pelota. De hecho, después mudó el partido a Pilar", recordó Galmarini.

La pelea entre Galmarini y Scioli se remonta a las elecciones legislativas de 2013, cuando, en plena campaña, se registró un robo en la casa de Massa, quien era candidato a diputado nacional enfrentando al kircherismo, y el gobernador dejó entender que era parte de una operación de prensa. En aquellos días, Galmarini y Scioli se cruzaron en un canal de televisión y el diálogo se hizo público por los periodistas que lo presenciaron. "¿Cómo estás, Malena?", le preguntó Scioli y la mujer de Massa le respondió: "Con vos, para el orto. ¿Cómo voy a estar, pedazo de forro?".