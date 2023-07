Gastón Pauls contó su anécdota más fuerte con Ricardo Darín

Al hablar del cine argentino, una de las películas más emblemáticas y reconocidas por todo el mundo producida en nuestro país es Nueve Reinas, film dirigido por el malogrado Fabián Bienlinsky y protagonizado por dos actores de sumo renombre en nuestra filmoteca: Ricardo Darín y Gastón Pauls.

Justamente el segundo mencionado estuvo como invitado en el ciclo de entrevistas de C5N El Viaje, conducido por Diego Iglesias. Allí el actor habló de todo, pero reveló una divertida y dolorosa anécdota de cuando filmaron aquella mítica película junto con Darín.

El relato comenzó con el ex de Nancy Dupláa diciendo: “Hace unos días estaba frente a un hotel en Puerto Madero donde nosotros filmamos casi toda la película. Justo en ese hotel yo me caí, me rompí la rodilla. Tuvimos que filmar Nueve Reinas y la película se tuvo que adaptar a mi rodilla”.

En cuanto a qué fue lo que le sucedió en el accidente durante el rodaje de la icónica cinta argentina, Pauls reveló: “Ricardo tiene 15 años más que yo y nos dicen acción. Los dos salimos a correr, yo iba primero y dije ‘genial, estoy ganando plano, todo bien, la cámara está cerca de mí, Ricardo viene atrás”.

“Hasta que en un momento empiezo a ver que Ricardo me pasa, entonces digo ‘no me puede ganar este viejo’. Y como pude aceleré, empecé a empatar y ahí pisé como el cu… y casi me maté” agregó el protagonista de Montaña Rusa.

Luego, para darle un poco más de gracia a la historia, contó: “Lo tenía a Ricardo mirando mi hueso porque se me veía el hueso, con una leve sonrisa, como diciendo: ‘no me ganaste’”.

“Cuando volvimos, Ricardo me estuvo cargando 3 meses con relación a mi rodilla. Cuando la volvimos a hacer dicen: Acción, y a los 20 metros a Ricardo le agarra un tirón. Fue la venganza”, culminó la divertida anécdota junto al gran actor Ricardo Darín.