Empleados de la empresa Gestión Cobranzas Patagonia, ubicada hace 20 años en el centro de la ciudad, denunciaron públicamente al propietario de la misma por no pagarles los haberes.

Gestora de cobranzas que no les paga a los propios

“El día 30/04 en una reunión el Dr. Óscar Ayestaran, dueño de la firma, con la excusa utilizada por todas las empresas (la disminución de trabajo), nos informa el despido verbal manifestando una cita a la semana siguiente para coordinar el despido. El día lunes 04 de Mayo nos acercamos a la subsecretaría de Trabajo para asesorarnos ya que nos sentimos desorientados ante la situación, y además para realizar las consultas pertinentes ante el hecho ocurrido”, sostienen los empleados de la firma.

En una carta abierta, afirman que “con las dudas aclaradas y la esperanza de que todo salga como se nos explicó, nos dirigimos al centro para esperar el horario pactado. Es importante destacar que entre cada uno de los damnificados había un tiempo estimado para la reunión de 45 minutos, en el domicilio donde el Dr. tiene sus oficinas, no donde prestamos servicio ya que nuestra gerenta Claudia Sánchez, que ahora resulta no es más gerente de la empresa sino una simple empleada, tampoco nos da respuesta acerca de la situación, y deriva todo a la oficina ubicada a 50 mts del estudio”.

Los empleados sostienen que “si bien todos estábamos en diferentes situaciones, nos ofrecía cómo era de esperarse distintos importes, dependiendo la antigüedad y la tarea que asignábamos. El asombro llegó cuando la liquidación final era abonado en cuotas y en algunos casos el 25% de lo que por ley nos corresponde… la suma no llegaba ni a una indemnización simple, lejísimos de lo que por decreto corresponde (indemnización doble la cual está vigente hasta el 10 de junio)”-

En el acuerdo “que nos quería hacer firmar, renunciábamos hasta al Fondo de Desempleo; un atropello absoluto. Claramente ninguno firmó la aberración propuesta por el abogado donde los derechos del trabajador estaban más que pisoteados. Antes de retirarnos exigimos el telegrama aclarando la situación. Lo esperamos casi 2 semanas, nunca llegó y tuvimos que enviar, asesorados por una abogada, un telegrama donde aclare nuestra situación laboral, estábamos en una incertidumbre total y en la dirección donde prestábamos servicio nos indicaban que ya no teníamos relación y que debíamos reclamarlo ante el abogado. Enviado telegrama y la espera de respuestas que nos aclare un poco el panorama, nuevamente su respuesta no dejó de asombrarnos. El día 14 niega el despido verbal, el cual está grabado y con mensajes citándonos a ‘arreglar’ el despido, y además nos comunica que estamos suspendidos desde el 1° de mayo por 30 días percibiendo un 75% del sueldo. Si la notificación sobre la suspensión nos llega 14 días después y a raíz de la solicitud enviada para aclarar nuestra situación, nos hace pensar que de no haber enviado ese telegrama a la fecha seguro nos despedía por abandono de trabajo”.

Actualmente, “nos adeuda la mitad del sueldo que corresponde al mes de abril, mes que trabajamos en su totalidad, pudimos abonar algunas cuentas con la ayuda del gobierno quien deposita el 50% a través de Anses”.