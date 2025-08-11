Gimnasia celebró el Día del Niño

El festejo se realizó este domingo en el Socios Fundadores. Contó con más de 200 chicos de cuatro merenderos de la ciudad y de las formativas del club.

El club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia realizó este domingo los festejos por el Día del Niño en el estadio Socios Fundadores. La jornada contó con la participación de distintos merenderos de la ciudad patagónica y de las formativas del Mens Sana.

El fin de semana, el conjunto patagónico reunió a más de 200 chicos, en una jornada donde los niños disfrutaron de juegos y actividades recreativas, con la participación de los Payamédicos del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Además, compartieron un almuerzo y una merienda preparados por los Cocineros Solidarios, y al finalizar el evento, se entregaron juguetes a todos los asistentes.

“Todos los años cocinamos para el Día del Niño y el Día de la Madre, pero normalmente llevamos todo a los merenderos. Esta vez decidieron que lo hagamos acá, en el Socios, para que los chicos de los merenderos puedan venir al club e integrarse con los de las formativas. Fue una idea divina, porque todos disfrutamos de esta jornada”, señaló Margarita Pfister, referente de Cocineros Solidarios.

Gimnasia celebro el Dia del Nino (1) Foto: Prensa Gimnasia.

Gimnasia celebro el Dia del Nino (3) Foto: Prensa Gimnasia.