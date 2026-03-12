Gimnasia cerró una gira redonda y está en el top 4

Aplastó a San Martín de Corrientes por 102-66 y de esa manera sumó su quinta victoria seguida, que le permite ahora estar cuarto de la Liga Nacional de Básquet.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que llegó a tener más de 40 puntos de ventaja, cerró este miércoles una gira ideal al derrotar en Corrientes y por paliza a San Martín por 102-66 y de esa manera, ahora se ubica cuarto en la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el Fortín Rojinegro, fue controlado por los árbitros Alejandro Chiti, Roberto Smith y Raúl Lorenzo, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 19-31, 31-56 y 47-75, todos para el elenco sureño.

Los primeros minutos de partido fueron equilibrados con ambos equipos tomando y acertando en los tiros de tres puntos. Llegado la mitad del cuarto, Gimnasia sacó provecho de imprecisiones del Rojinegro e impuso su ritmo de juego. Con grandes actuaciones de Anyelo Cisneros y Emiliano Toretta, una defensa asfixiante y seis puntos en tres robos en menos de un minuto, se llevó el cuarto por 31 a 19.

Sumando energía desde el banco, San Martín intentó volver al partido, pero los nervios y las malas decisiones le jugaron una mala pasada. El “Mens Sana” aprovechó los vacíos y con buenas ofensivas de Marcos Chacón y Carlos Rivero sacó 25 puntos de diferencia, la máxima del partido hasta ese momento, ya que el cuarto finalizó 56 a 31. Víctor Fernández y Lucas Gargallo fueron los destacados del Santo correntino.

La segunda mitad no fue diferente. Pese a que San Martín, con la energía de jugadores como Franco Méndez, Mateo Rearte y Daniel Moreira buscó acortar la diferencia en el marcador, pero sufrió de malas ofensivas. Los dirigidos por Pablo Favarel se relajaron, pero con liderazgo y claridad quebraron el partido y se llevaron su segunda victoria en Corrientes -tercera de la gira- por 102 a 66, informó Prensa San Martín.

En Gimnasia, se destacaron Toretta, goleador del equipo, con 19 puntos, escoltado por Martiniano Dato con 16 tantos, mientras que Chacón aportó 14 tantos, con 6 pases gol.

Además, Cisneros anotó 11 unidades, la misma cantidad marcó Bryan Carabalí, con 6 rebotes, 2 asistencias y 3 tapas, mientras que el base chileno Sebastián Carrasco metió 10 tantos.

En el elenco de Gabriel Revidatti, su mejor vía de gol resultó Méndez con 21 tantos, mientras que 11 anotó Rearte y 10 fueron obra de Fernández.

Gimnasia, que lleva 18 victorias y 11 derrotas, regresará en las próximas horas a Comodoro Rivadavia para primero descansar unos días, para luego retomar el trabajo, con miras a los próximos dos partidos de local. El miércoles de la próxima semana recibirá desde las 21 a Atenas de Córdoba -en un Socios que seguramente estará repleto-, mientras que el domingo 22, su rival será Platense.

Síntesis

San Martín 66 / Gimnasia 102

San Martín (19+12+16+19): Gastón García 4, Franco Méndez 21, Lucas Gargallo 5, Salvador Giletto 1 y Lautaro Berra 4 (fi); Daniel Moreira 6, Federico Aguerre 4, Mateo Rearte 11, Víctor Fernández 10 y Gerónimo Ramallo 0. DT: Gabriel Revidatti.

Gimnasia (31+25+19+27): Emiliano Toretta 19, Federico Grun 8, Martiniano Dato 16, Anyelo Cisneros 11 y Bryan Carabalí 11 (fi); Marcos Chacón 14, Mauro Cosolito 0, Carlos Rivero 8, Sebastián Carrasco 10, Kenneth Horton 2, Jesús Centeno 3 y Ciro Melo 0. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 19-31, 31-56 y 47-75.

Arbitros: Alejandro Chiti, Roberto Smith y Raúl Lorenzo.

Estadio: Fortín Rojinegro (Corrientes).

Foto: Prensa San Martín de Corrientes.