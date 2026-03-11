Gimnasia quiere que su gira termine siendo ideal

Visita este miércoles desde las 21 a San Martín de Corrientes por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitará este miércoles a San Martín de Corrientes, por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el Fortín Rojinegro, dará comienzo a las 21, y tendrá el arbitraje de Alejandro Chiti, Roberto Smith y Raúl Lorenzo.

El “Verde” buscará cerrar una gira ideal, que se inició con triunfo ante La Unión de Formosa (86-77) y que continuó luego con la victoria ante Regatas Corrientes (79-73).

Esos dos resultados, le permitió al equipo que dirige Pablo Favarel alcanzar el quinto puesto de la competencia, dejando su récord con 17 éxitos y 11 caídas.

Con un gran juego colectivo y sólido, en donde se destacó la estupenda labor del pívot ecuatoriano Bryan Carabalí -en solo un cuarto llevaba 4 tapas-, Gimnasia pudo felizmente sumar un nuevo éxito -el cuarto seguido-, que le permite ahora estar entre los cinco primeros de la fase regular.

Este miércoles, mientras tanto, su rival será San Martín, que marcha en el 12º lugar con 12 victorias y 15 derrotas. El equipo, que dirige Gabriel Revidatti, viene de vencer con esfuerzo y de local a San Lorenzo 77 a 72, en un juego donde se destacó Franco Méndez, autor de 18 puntos, 7 rebotes y una tapa.

Estos dos equipos se enfrentaron en lo que fue el inicio de la actual temporada. El partido se jugó el 3 de octubre último en el Socios Fundadores y fue debut triunfal para el “Verde” que se impuso por 81 a 65.

En ese encuentro, se destacó la labor del base chileno Sebastián Carrasco, quien haciendo su presentación con la camiseta del club chubutense, terminó el juego con 19 puntos, siendo el máximo goleador del partido.

Emiliano Toretta y Carlos Rivero aportaron 10 tantos cada uno, mientras que en los correntinos, Víctor Fernández y Lautaro Berra, ambos con 13 unidades, comandaron la ofensiva de su equipo.

Este miércoles vuelven a verse las caras, pero será en el Fortín Rojinegro, el mismo escenario en donde Gimnasia se impuso al “Remero”.

San Martín podría salir con: Gastón García, Franco Méndez, Lucas Gargallo, Federico Aguerre y Daniel Moreira. Como relevos estarán Víctor Fernández, Salvador Giletto, Lautaro Berra, Mateo Rearte, Gerónimo Ramallo, Dante Saettone y Leonel Núñez.

Gimnasia, mientras tanto, saldrá con: Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí. Mientras que en el banco estarán Mauro Cosolito, Marcos Chacón, Sebastián Carrasco, Carlos Rivero, Kenneth Horton y los juveniles Jesús Centeno y Valentino Ayala o Natalio Santacroce.

tabla (3)

LOS PIBES VAN POR LA RECUPERACION

Este mismo miércoles, pero desde las 17:30, se jugará el partido de la Liga Próximo entre ambas instituciones.

El “Verde”, dirigido por el trelewense Gustavo Sapochnik, viene de dos derrotas en fila, la última de ellas ante Regatas por 100-73. De ese modo, Gimnasia sufrió su 17ª derrota en la temporada, contra 11 victoria que lleva hasta el momento.

El “Sanma”, mientras tanto, viene de caer ante San Lorenzo (68-72), sufriendo la 19ª caída en la fase regular, contra solo ocho victorias.