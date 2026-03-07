El equipo de Caballito se impuso de visitante 72-69 ante Olímpico, que dirige el comodorense Martín Villagrán, por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

Ferro volvió al triunfo en La Banda y sigue en la punta

El líder Ferro Carril Oeste superó este sábado de visitante a Olímpico de La Banda por 72-69 y de ese modo se recuperó de la amplia derrota que había sufrido ante Quimsa de Santiago del Estero (115-73), por la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el estadio Vicente Rosales, tuvo el arbitraje de Alejandro Chiti, Julio Dinamarca y Fabio Alaniz, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 26-25, 43-39 y 52-58.

El primer cuarto mostró a Olímpico -equipo dirigido por el comodorense Martín Villagrán- con buen arranque gracias al dominio de Gonzalo Bressan en la pintura y el aporte ofensivo de José Ascanio, para cerrar arriba 26 a 25.

Sin embargo, Ferro respondió con corridas y los puntos de Facundo Piñero y Emiliano Lezcano, mostrando la intensidad que caracteriza al puntero del torneo.

En el segundo segmento se mantuvo la paridad, aunque con una leve ventaja para el local, que se fue al descanso largo arriba 43 a 39. Bressan continuó siendo una referencia ofensiva casi sin oposición, mientras que desde la segunda unidad llegaron buenos aportes de José Montero y Santiago Pérez.

Tras el entretiempo el trámite siguió siendo muy parejo. Mijares tomó las riendas del juego para Olímpico, pero Ferro sostuvo el ritmo con mucha energía y puntos repartidos en varias manos para mantenerse en partido.

El quiebre llegó en el último cuarto. A falta de 3:35, el conjunto de Caballito logró una pequeña diferencia apoyado en su intensidad defensiva.

Olímpico tuvo dificultades para encontrar los caminos ofensivos, aunque logró reaccionar con Agustín Facello. De todos modos, continuó con problemas para contener a Alejandro Diez en la pintura. En el cierre, los dirigidos por Federico Fernández manejaron mejor las últimas posesiones y terminaron asegurando una victoria muy trabajada en La Banda.

……………..

Síntesis

Olímpico 69 / Ferro 72

Olímpico (26+17+9+17): Edwin Mirajes 9, Franco Vieta 4, Dennis Mc Kinney 6, José Ascanio 10 y Gonzalo Bressan 16 (fi); Agustín Facello 3, José Montero 12, Valentín Forestier 2, Santiago Pérez 3 y Santino Romegialli 4. DT: Martín Villagrán.

Ferro (25+14+19+14): Jano Martínez 2, Emiliano Lezcano 8, Valentín Bettiga 8, Facundo Piñero 16 y Alejandro Diez 14 (fi); Jonatan Torresi 11, José Defelippo 1, Rodrigo Gallegos 5 y Anthony Peacock 7. DT: Federico Fernández.

Parciales: 26-25, 43-39 y 52-58.

Arbitros: Aleiandro Chiti, Julio Dinamarca y Fabio Alaniz.

Estadio: Vicente Rosales (La Banda, Santiago del Estero).