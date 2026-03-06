Este sábado a las 21 visita a La Unión de Formosa por la reanudación de la fase regular de la Liga Nacional. Luego irá a Corrientes para jugar con Regatas y San Martín.

Gimnasia inicia una dura gira por el norte del país

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia volverá este sábado a la competencia oficial de la Liga Nacional de Básquet, cuya fase regular se reanuda, tras la segunda ventana FIBA.

En ese contexto, el elenco que conduce Pablo Favarel, visitará desde las 21 a La Unión de Formosa en partido que se desarrollará en el estadio “Cincuentenario”.

Los dos equipos están con el mismo score en la tabla de posiciones. La Unión marcha en el séptimo puesto, mientras que Gimnasia, un lugar más abajo, ambos con 15 éxitos y 11 derrotas.

Teniendo en cuenta que en la última gira -realizada por la provincia de Santiago del Estero-, el equipo se volvió con las manos vacías, este sábado, Gimnasia, que viene de dos victorias en fila, buscará comenzar la gira de manera triunfal.

La Unión y Gimnasia se enfrentaron en el Socios Fundadores el 15 de octubre de 2025 en la tercera fecha de la primera rueda, con triunfo del equipo que dirige Guillermo Narvarte, por 69-61.

En ese partido, se destacaron en el ganador Sebastián Acevedo (17 puntos y 9 rebotes), Brandon Beavers (16 tantos, 5 rebotes y 3 recuperos) y el ex Gimnasia, Jonatan Machuca (15 unidades, 6 rebotes y 2 pases gol). Además, el pívot Windi Graterol había aportado 10 puntos con 9 rebotes.

Por el lado del “Verde”, el mejor resultó el ala pívot Anyelo Cisneros, quien marcó 14 puntos, tomó 8 rebotes y metió una tapa, además de tener 4 recuperos.

En ese partido, Cisneros quien como Graterol, integran la selección de la “Vinotinto”, había sido el único jugador de Gimnasia que alcanzó el doble dígito.

Este sábado vuelven a verse las caras, pero la cita será en Formosa, donde el local lleva perdido solo tres juegos, y podría salir con la siguiente formación: Tomás Spano, Mariano Marina, Alexis Elsener, Sebastián Acevedo y Windi Graterol. Como relevos tendría a Brandon Beavers, Jonatan Machuca, Franco Alorda, Tomás Nuno, Augusto Moresco, Franco Giménez y Hugo Páez.

Gimnasia, mientras tanto, apostaría por esta inicial: Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí.

En el banco estarán Mauro Cosolito, Marcos Chacón, Sebastián Carrasco, Carlos Rivero, Kenneth Horton, y los juveniles Jesús Centeno, Valentino Ayala y Natalio Santacroce.

Tras este partido, Gimnasia se dirigirá hasta Corrientes para visitar primero a Regatas y luego a San Martín, en partidos que se jugarán en el Fortín Rojinegro.

A LAS 17 JUEGAN LOS PIBES

Mientras tanto, cuatro horas antes, se disputará el partido correspondiente a la Liga Próximo entre los equipos juveniles de ambos clubes.

Gimnasia marcha 11º en la tabla con 11 victorias y 15 derrotas, y en su última presentación, le ganó a Racing de Chivilcoy por 76 a 67. Mientras que La Unión, es uno de los protagonistas que tiene la competencia, ya que se ubica cuarto con 20 triunfos y solo 6 caídas.