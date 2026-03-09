Gimnasia va por más ante Regatas

Desde las 21:30 visita al “Remero”, que viene de tres derrotas seguidas como local, por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitará este lunes a Regatas Corrientes, en un duelo directo, correspondiente a una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el estadio Raúl Argento Ortiz, más conocido como Fortín Rojinegro, dará comienzo a las 21:30 y será arbitrado por Fernando Sampietro, Nicolás D’Anna y Andrés Barbarini.

El equipo, que dirige el rosarino Pablo Favarel, comenzó la gira de la mejor manera posible al vencer a La Unión de Formosa por 86-77, y de ese modo se vengó de la derrota que había sufrido durante la primera rueda en el Socios Fundadores.

Este lunes, el “Verde” irá en busca de su 17ª victoria en la temporada ante un rival que viene de capa caída y que se encuentra en la sexta posición.

En el partido de la primera rueda, jugado el domingo 9 de noviembre en el Socios Fundadores, Gimnasia le dio una paliza al “Remero” al imponerse por 101-70.

En ese contexto, el base Emiliano Toretta, autor de 19 puntos, se erigió como el goleador del partido y del “Verde”. Mientras que en el equipo correntino, su mejor vía de gol resultó el base Andrés Jaime con 18 unidades.

Regatas, mientras tanto, que hace un mes llegó a ser líder de la competencia, viene de caer ante San Lorenzo por 89-69 y de esa manera sufrió la tercera derrota seguida en condición de local (La Unión, Peñarol de Mar del Plata y San Lorenzo).

El equipo, que conduce Juan Manuel Varas, podría presentar la siguiente formación: Andrés Jaime, Juan Pablo Corbalán, Iván Gramajo, Sebastián Lugo y Tayavek Gallizzi.

Como relevos estarán Nicolás Aguirre, Mateo Chiarini, Fabián Ramírez Barrios, Ignacio Ortega, Francisco Ferraro, Daniel Bender y Exequiel Lezcano.

Por su parte, el pívot colombiano Juan Tello regresó de la Ventana FIBA con una tendinitis de cadera y podría reaparecer en el único partido que se jugará este lunes. Mientras que Gallizzi se recupera de una operación de apendicitis.

Gimnasia, mientras tanto, que marcha en el séptimo puesto con 16 victorias y 11 derrotas, seguramente arranque con: Emiliano

Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí.

En el banco estarán Mauro Cosolito, Marcos Chacón, Sebastián Carrasco, Carlos Rivero, Kenneth Horton, y los juveniles Jesús Centeno, Valentino Ayala y Natalio Santacroce.

Luego de este partido, Gimnasia permanecerá en la misma ciudad ya que este miércoles visitará a San Martín en el cierre de su gira por el norte del país.

LOS PIBES VAN POR LA RECUPERACION

Por su parte, desde las 16:30 se jugará el partido por la Liga Próximo entre los dos elencos juveniles de ambas instituciones. El “Verde” viene de caer ante La Unión por 74-65 en un partido donde se quedó recién en el último cuarto.

El “Fantasma”, mientras tanto, se ubica tercero en la tabla con 20 victorias y 5 derrotas y es uno de los firmes candidatos para avanzar al Final Four.

Gimnasia, mientras tanto, se encuentra 12º con 11 victorias y 16 caídas y buscará volver a la victoria en terreno correntino y ante un difícil rival.