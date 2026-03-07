Gimnasia empezó la gira con victoria y se tomó revancha

Le ganó a La Unión de Formosa 86-77 en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet y ahora se ubica 7º. Marcos Chacón fue decisivo en el final con dos triples.

Con un Marcos Chacón decisivo en los últimos segundos con dos triples, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia derrotó este sábado de visitante a La Unión de Formosa por 86-77, en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el estadio Cincuentenario, tuvo el arbitraje de Pablo Estévez, Sergio Tarifeño y Danilo Molina, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 17-20, 30-37 y 48-70.

De esa manera, Gimnasia se tomó revancha de la derrota que había sufrido como local en la primera rueda (61-69), y además le ganó por 9 de diferencia, resultado clave ya que en caso de igualdad en puntos al término de la fase regular, el “Verde” tendrá ventaja deportiva.

Gimnasia se llevó los dos primeros cuartos. El primero lo ganó por 3 (17-20), y en segundo, por siete de ventaja (37-30).

En ese contexto, en el comienzo del juego, el “Verde” sacó una buena diferencia en el marcador, pero el local, de a poco, acomodó sus piezas y se puso en partido.

Anyelo Cisneros, con 8 tantos y 5 rebotes, el aporte del salteño Carlos Rivero (7 y un tapón) y la buena defensa de Bryan Carabalí (2 tapas), fueron algunos de los números importantes al término del primer tiempo de un Gimnasia que sacó 13 de máxima (20-33).

En La Unión, mientras tanto, el mejor era el base Tomás Spano con 6 tantos.

Tras el descanso largo, Gimnasia siguió siendo el protagonista del partido. Carabalí marcaba en la zona pintada, y un triple de Federico Grun, dejaron el marcador 35-49, para que la visita saque 15 de ventaja.

Minutos más tarde, Carabalí la enterró en el canasto, para dejar el marcador 39-51, y a 5’16” se vino el pedido de minuto por parte de Guillermo Narvarte, DT del dueño de casa.

Sin embargo, La Unión tuvo que pedir un nuevo tiempo muerto -a 3’30”- porque del otro lado del aro, Carabalí seguía lastimando, y encima, Emiliano Toretta, ‘facturaba’ de tres puntos para que Gimnasia saque 17 (39-56).

A poco de finalizar el tercer cuarto, Gimnasia sacó 21 por un doble de Toretta (44-65), y terminó ganando el parcial por un contundente 33-18, donde la defensa fue clave para lograr la ventaja a su favor.

En el último cuarto, La Unión, con un buen pasaje de Alexis Elsener, achicó la diferencia a 14 (59-73), por lo que a 6’55” para el final del juego, el que pidió minuto fue Pablo Favarel, DT del conjunto sureño.

El local, con un parcial de 16-0, siguió achicando la diferencia y se puso a siete, con cinco puntos marcados por Brandon Beavers, y a 4’40”, Favarel tuvo que pedir un nuevo minuto porque el dueño de casa se le venía peligrosamente en el marcador.

En los segundos finales, La Unión se había puesto a tres (75-78) por Tomás Nuno, pero Gimnasia respondió con dos triples de Marcos Chacón -determinante- y a 35” para el final, Narvarte saltó para pedir minuto porque la visita sacaba 9 (75-84).

De eso modo, Gimnasia arrancó de la mejor manera su gira por el norte del país, logrando la 16ª victoria en la temporada -tiene 11 caídas-, saltó al séptimo puesto, mientras que su rival, ahora marcha noveno con 15 triunfos y 12 derrotas.

Tras este partido, Gimnasia se dirigirá hasta Corrientes para visitar primero a Regatas y luego a San Martín, en partidos que se jugarán en el Fortín Rojinegro.

Síntesis

La Unión 77 / Gimnasia 86

La Unión (17+13+18+29): Jonathan Machuca 2, Mariano Marina 5, Alexis Elsener 19, Sebastián Acevedo 9 y Windi Graterol (x) 6 (fi); Tomás Spano 9, Brandon Beavers 15, Tomás Nuno 9 y Franco Alorda 3. DT: Guillermo Narvarte.

Gimnasia (20+17+33+16): Emiliano Toretta 12, Federico Grun 3, Martiniano Dato 2, Anyelo Cisneros 12 y Bryan Carabalí (x) 15 (fi); Mauro Cosolito 3, Sebastián Carrasco 3, Carlos Rivero 12, Kenneth Horton 10 y Marcos Chacón 14. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 17-20, 30-37 y 48-70.

Arbitros: Pablo Estévez, Sergio Tarifeño y Danilo Molina.

Estadio: Cincuentenario (Formosa).

Foto: Prensa La Unión.