Gimnasia ganó en Corrientes y ahora está quinto en la Liga

Derrotó 79-73 a Regatas por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. El pívot Bryan Carabalí fue la figura con 10 puntos, 11 rebotes y 8 tapas.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, con un notable trabajo sólido y colectivo, y una tarea descomunal de Bryan Carabalí, derrotó este lunes de visitante a Regatas Corrientes por 79-73, y con ese resultado, saltó al quinto puesto de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet, y ahora tiene récord de 17 victorias y 11 derrotas.

El partido, que se jugó en el Fortín Rojinegro, tuvo el arbitraje de

Fernando Sampietro, Nicolás D’Anna y Andrés Barbarini, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 13-18, 31-35 y 51-57.

Gimnasia tomó la ventaja de manera tempranera en el duelo, y si bien Regatas pasó al frente en algunos fragmentos, siempre supo cómo reaccionar, congestionando la pintura en defensa, atacando en la zona pintada, contando una buena efectividad en tiros del perímetro y ganando la lucha rebotera (31 contra 42), llevándose así un duelo duro de Corrientes.

En el inicio la visita impuso su dinámica y su ritmo, golpeando imponiendo a Carabalí en ambas pinturas y encontrando un buen porcentaje de tres puntos para quedarse con el primer período 13-18. El dueño de casa logró pasar al frente con un buen parcial inicial de 7-0, y luego otra vez padeció en ofensiva, donde Gimnasia supo sacar jugo de las lagunas de su rival para tomar 10 de luz, 22-32 en seis de juego.

Sin embargo, en el cierre el “Remero” mejoró en defensa y consiguió puntos un par de ataques efectivos para recortar la distancia y cerrar el primer tiempo 31-35.

El duelo se tornó equilibrado en la segunda parte, con Gimnasia que continuó manejando el partido desde el marcador, aunque sin poder despegarse, y el “Remero” que se mantuvo a flote pero que tampoco pudo disputarle el liderazgo con claridad, cerrando el tercer parcial 51-57.

La historia cambió en el último capítulo, con un parcial inicial de 7-0 para el anfitrión que pudo retomar la ventaja en su favor 58-57 en minuto y fracción de juego. los de la Patagonia no perdieron la cabeza y el duelo se tornó de golpe por golpe, donde Regatas se apoyó en Corbalán y la visita contó con un inspirado Chacón y un Carabalí determinante en ambos costados, que terminaron por torcer el duelo en favor del “Verde” por 73-79.

En Gimnasia, que logró su cuarta victoria seguida, brilló el ecuatoriano Carabalí (10 puntos, 11 rebotes y 8 tapas), donde también fueron clave los aportes de Federico Grun y Anyelo Cisneros, ambos con 13 tantos, Kenneth Horton marcó 12 unidades, mientras que 10 fueron marcados por el base Emiliano Toretta.

En el “Remero”, mientras tanto, que sufrió la cuarta derrota seguida como local, su mejor vía de gol resultó el escolta Juan Pablo Corbalán con 20 tantos, mientras que 14 anotó Iván Gramajo, ex Gimnasia de Comodoro.

El próximo desafío del “Verde -último de esta gira- será el miércoles, cuando a partir de las 21, visite a San Martín, también en el mismo escenario de juego.

…………….

Síntesis

Regatas Corrientes 73 / Gimnasia 79

Regatas (13+18+20+22): Andrés Jaime 5, Juan Pablo Corbalán 20, Sebastián Lugo 5, Fabián Ramírez Barrios 11 y Tayavek Gallizzi 6 (fi); Nicolás Aguirre 11, Iván Gramajo 14, Ignacio Ortega 1 y Francisco Ferraro 0. DT: Juan Manuel Varas.

Gimnasia (18+17+22+22): Emiliano Toretta 10, Federico Grun 13, Martiniano Dato 7, Anyelo Cisneros 13 y Bryan Carabalí 10 (fi); Marcos Chacón 7, Kenneth Horton 12, Mauro Cosolito 2, Carlos Rivero 1 y Sebastián Carrasco 2. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 13-18, 31-35 y 51-57.

Arbitros: Fernando Sampietro, Nicolás D’Anna y Andrés Barbarini.

Estadio: Fortín Rojinegro.

Foto: Prensa Regatas Corrientes.