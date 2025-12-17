Gimnasia cierra el año de local

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá a Quimsa de Santiago del Estero este jueves, desde las 20:30, en el estadio Socios Fundadores, en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquetbol.

El conjunto patagónico viene de disputar su último encuentro en condición de local ante Oberá Tenis Club, destacándose Marcos Chacón con 29 puntos, con un 75% en triples. Gimnasia se encuentra en el puesto 12 de la tabla, con un récord de 7 victorias y 7 caídas.

En la previa del encuentro frente a Quimsa, el base del “Verde”, Emiliano Toretta, remarcó: “va a ser un encuentro muy importante para poder cerrar bien la primera etapa del año, la cancha va a estar muy linda, es un partido duro contra un equipo con mucha jerarquía. Esperemos tener muy buena energía, por ahí el partido pasado no plasmamos eso en defensa, que es un poco lo que nos caracteriza, tenemos que si o si cambiar en ese sentido para el partido que viene y poder cerrar el año de la mejor manera”.

En el último encuentro, el santafesino logró un récord personal en la Liga, alcanzando los 200 triples en su carrera. “Es un número que no tenía en cuenta, la verdad. Me pone contento lograrlo, me trae recuerdos de cuando recién arrancaba a tener mis primeros minutos en la Liga. Tener un logro así es una satisfacción, me pone contento por el trabajo y el sacrificio que estoy haciendo desde que elegí dedicarme a esto”, señaló Toretta.

Por su parte, Quimsa llega a Comodoro tras la victoria como visitante ante Ferro Carril Oeste por 92-89, donde Leonardo Lema fue la figura con 22 puntos y 9 rebotes para el conjunto santiagueño. Los dirigidos por Leandro Ramella, marchan en el puesto 13 de la tabla, con un récord de 6 victorias y 6 caídas.

ULTIMO ENFRENTAMIENTO

La última vez que se enfrentaron fue el 13 de febrero de este año, en el estadio Ciudad de Santiago del Estero, con triunfo de Quimsa por 84-77. En aquella ocasión, Prince Ali fue el goleador del partido con 21 puntos, mientras que Kenneth Horton aportó 16 unidades para el “Verde”.