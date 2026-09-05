Gimnasia continúa su preparación con dos amistosos en Puerto Aysén

El campeón de la Liga Nacional de Básquet viaja en la madrugada de este domingo para los juegos con Leones de Quilpué, defensor del título chileno.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia continúa con su preparación de cara a una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquet y viajará a Chile para disputar una serie de encuentros amistosos ante Club Deportivo Colegio Los Leones de Quilpué.

El conjunto patagónico, actual defensor del título, se trasladará en las primeras horas de este domingo -a las 2 de la mañana- vía terrestre a Puerto Aysén, donde permanecerá la semana que viene para continuar con la puesta a punto.

La gira será una nueva oportunidad para continuar consolidando el equipo de cara al comienzo de la temporada 2026/27.

Los amistosos ante Leones se disputarán el 10 y 12 de septiembre. Además, la agenda en Puerto Aysén incluirá una clínica deportiva, prevista para el 11, como parte de las actividades que llevará adelante la institución durante su estadía en territorio chileno.

Los dos encuentros amistosos podrán seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de Gimnasia.

La gira por Chile será otro paso dentro de la pretemporada, que tiene como objetivo llegar de la mejor manera al inicio de la Liga Nacional, el día 28 de septiembre frente a Lanús.

Los jugadores que integran la delegación son los siguientes: Emiliano Toretta, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Valentín Forestier, Sebastián Carrasco, Felipe Inyaco, Obiajulum Okafor, Carlos Rivero, y los juveniles Jesús Centeno, Natalio Santacroce, Gino Balbo y Segundo Lasarte.

La delegación se completa con el entrenador Pablo Favarel, sus asistentes Guido Lombardi y Gustavo Sapochnik; el preparador físico Gonzalo Valdez -va en lugar de Lucio Maldonado, quien fue operado de apendicitis-, el kinesiólogo Tomás Ruarte y el utilero Marcelo Guitín.

Además, viajan Néstor Chaves (mánager), Alejandro Paincho (jefe de equipo), Ariel Warchomicka y Santiago Solla -ambos del Departamento de Prensa de Gimnasia.

Mientras que el viernes de la próxima semana se sumará Pablo Ivanoff, quien es el presidente del club “mens sana”.

Foto: Richy Vargas / El Patagónico