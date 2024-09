Gimnasia empezó su sexta semana de pretemporada

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia inició este lunes su sexta semana de pretemporada con miras a una nueva edición de la Liga Nacional de Básquet.

En la práctica que el plantel realizó en el Socios Fundadores, se sumó el escolta Ezequiel Paz, mientras que para este martes se espera por el arribo del pivote Travis Daniels.

Los jugadores que trabajaron durante la mañana fueron Nicolás De los Santos, quien será el nuevo capitán del equipo, Emiliano Toretta, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros, Andre Nation, Jalen Jeskins, Carlos Rivero, y los juveniles Valentino Ayala y José Ignacio Copesky.

El DT Martín Villagrán estuvo acompañado por sus asistentes Matías Balzaretti y Gustavo Sapochnik, el preparador físico Juan Ercoreca y el utilero Marcelo Guitín.

Tras la práctica matutina, el entrenador Villagrán, quien estará al frente del equipo por octava temporada seguida, dialogó con El Patagónico.

- ¿Qué trabajos realizó el equipo desde el 19 de agosto hasta el día de la fecha?

Las primeras cuatro semanas estuvimos con siete jugadores, que entrenaron sobre todo en el acondicionamiento físico, haciendo más hincapié en eso. La semana pasada pudimos hacer un poquito más de táctico, ya teníamos nueve jugadores y a mitad de semana estábamos en cinco contra cinco. Hoy con la llegada de Paz y mañana con la de Travis, nos va a permitir estas dos semanas y media trabajar con el equipo completo y tratar de darle la impronta que el cuerpo técnico quiere.

- ¿Cómo viste a los jugadores en estos días de preparación?

La verdad que bien, sobre todo tienen mucha ventaja los que vinieron desde el comienzo. Los extranjeros, para mí todavía no están de buena forma física, por lo que hay que esperar. Una vez que estén bien ver cómo lo trasladan en el juego, pero en líneas generales están bien.

- ¿Qué tan importante será el juego ante Hispano Americano teniendo en cuenta que en las últimas pretemporadas no tuvieron amistosos?

Va a ser un partido de preparación, el tema es que nos va agarrar con una semana de práctica con el equipo completo nada más, en realidad tres o cuatro días. Creo que nos va a servir también como un previo ensayo. Trabajamos mucho, al no tener partidos amistosos las últimas temporadas, nosotros siempre las últimas dos semanas, vamos cortando la semana y hacemos mucho juego como si jugáramos un amistoso. Jugamos cuatro o cinco veces así para tratar de llegar al primer día, el 11 de octubre con Obras, lo más preparado posible.

- La designación de Nicolás De los Santos como capitán.

Nico es un referente de la institución. Se formó en Gimnasia, fue campeón con el club, fue campeón del Super Circus. La verdad que estoy muy contento de que esté en Comodoro Rivadavia formando parte del equipo, conoce cómo es la ciudad, el club. Tiene el ADN de la institución, entonces era la persona indicada sobre todo la experiencia para trasladar sus conocimientos al resto del equipo.

- ¿Ponés especial énfasis en algún punto en especial en la pretemporada?

El primer punto es la parte física y después la parte táctica. Hicimos mucho hincapié en la parte ofensiva, y en estas últimas dos semanas y media encararemos fuerte la parte defensiva para que el equipo incorpore las reglas. Pero sobre todo en la faz ofensiva porque en la plantilla de doce habrán nueve integrantes nuevos. Entonces, que los jugadores conozcan la filosofía de uno y que lo que uno pretende de cada uno de ellos, osea su rol. Una cosa es cuando repetis siete u ocho jugadores a la otra, y otra cosa cuando lo cambias completamente. Esta es la primera vez, en ocho temporadas, que prácticamente cambiamos el roster porque solo quedan Toretta como Sub 23 y dos Sub 21 que son Chacón y Dato. El resto cambió todo, no quedó ni un mayor, por eso también era fundamental la venida de Nico que me conoce y sabe cuál es más o menos mi idea y cuál es la forma de jugar de Gimnasia en estas últimas temporadas para que él también colabore en esa función de transmitir la idea del entrenador.

- ¿Te imaginabas ocho temporadas al frente de Gimnasia?

La verdad que no, estoy muy agradecido a la dirigencia, porque mantenerse es muy complicado. También el trabajo diario de estas últimas siete temporadas, el tratar de colocar a Gimnasia, más allá del presupuesto que a veces tenemos por arriba o por ahí un poquito más arriba de las expectativas, hace que uno se siga manteniendo y esto para mí es como mi casa. Ya son 21 años de entrenador en la institución y tener ocho temporadas en el máximo nivel es muy difícil porque por lo general un entrenador está un año, dos, tres o cuatro cuando mucho, y el proceso se corta. Creo que no hay muchos procesos de tantas temporadas consecutivas, debe haber casos. La verdad que estoy agradecido e ilusionado otra vez y como me preguntaron la otra vez, yo las tomo como si fuera mi temporada debutante. Porque es un equipo nuevo, estoy con una energía muy alta y con las ganas de que al equipo le vaya bien.

- ¿Crees que te va a costar ensamblar al equipo con tantos cambios?

Seguramente, todo cambio genera al comienzo una incertidumbre, el no saber cómo va a funcionar, pero yo soy una persona que trabaja por convencimiento, y que confío mucho en el trabajo que se hace y tratar que el equipo agarre rápido la idea. Esperemos que así sea como viene pasando las últimas temporadas.