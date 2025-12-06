Gimnasia le dio una paliza a Peñarol

Se impuso como local por 93-67 en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. Anyelo Cisneros fue el goleador del juego con 19 puntos.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia derrotó este viernes de local a Peñarol de Mar del Plata por un contundente 93-67, en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

Con un gran juego del equipo, y en donde se destacó la tarea del venezolano Anyelo Cisneros, Gimnasia se quedó con un claro triunfo que le permite ahora tener récord positivo de 7 triunfos y 6 derrotas.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo el arbitraje de Fabricio Vito, Fernando Sampietro y Romina Morales, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 31-24, 51-46 y 71-56.

El “Verde” arrancó mejor el juego que su rival, y por eso a puro triple, comenzó rápidamente a hacerse el dueño en el marcador.

Triples de Cisneros, Mauro Cosolito y Martiniano Dato, más una volcada de Alahjan Banks, dejaron el marcador 11-0, por lo que a 6’49” para el final del primer cuarto, se vino el pedido de minuto por parte de Leonardo Costa, DT del “Milrayitas”.

Tras el ‘tiempo muerto’, Peñarol mejoró en ofensiva, y con el goleo de Agustín Pérez Tapia, Thornton y Luciano Guerra, el juego se hizo más equilibrado.

Pero Gimnasia, siguió siendo protagonista del juego, y pese a que la visita se acercó en el marcador, todo volvió a ser del “Verde” con el correr de los minutos. Porque Carrasco castigaba de tres y Martiniano Dato hacía lo propio.

Al término del primer tiempo, Gimnasia ganaba por cinco (51-46), pero como pasó al comienzo del partido, el local volvió a tener mejor efectividad que su rival para otra vez alejarse en el marcador.

Cisneros seguía haciendo de las suyas cerca del canasto, con el valioso aporte de Marcos Chacón.

La visita se sostenía cerca del marcador por el trabajo de Roberto Acuña, Thornton, Guerra y Pérez Tapia.

Pero tras del descanso largo, Gimnasia volvió a hacerse el dueño del juego. Otra vez dejó seco a su rival, y con el goleo de Emiliano Toretta, Cisneros y Bryan Carabalí, otra vez se alejó en el marcador, metiendo de nuevo un parcial de 11-0.

El partido estuvo un par de minutos detenido porque el árbitro Fabricio Vito sufrió una caída en el medio de la cancha, que lo tuvo tendido por algunos segundos, pero rápidamente fue socorrido por el cuerpo médico del dueño de casa. Gimnasia lideraba el resultado 62-46, y ya parecía que la historia iba a tener final feliz, pese a que quedaba mucho por jugar.

Es que Gimnasia se sintió seguro en cada ataque, los jugadores defendieron cada bola como si fuera la última, metiendo 6 tapas en todo el partido.

En el último cuarto, ya con un Gimnasia saliendo a jugarlo con ventaja de 15 (71-56), el local siguió lastimando con Carrasco, Carlos Rivero en la pintura, Juan Cárdenas, y volvían a parecer Toretta y Dato, para terminar festejando un claro y contundente triunfo ante un Peñarol que se vio sorprendido y que nada pudo hacer ante un Gimnasia que jugó un básquet de gran nivel.

Dentro de un juego colectivo, se destacaron el ala pivote Anyelo Cisneros, quien resultó el goleador del partido con 19 puntos y 5 rebotes.

Toretta colaboró en el rotundo éxito con 16 tantos, 7 asistencias y 4 recuperos, mientras que Dato y Chacón se combinaron con 11 unidades cada uno y 10 tantos aportó el reaparecido base Sebastián Carrasco, quien fue uno de los aplaudidos de la noche.

Además, Carabalí fue importante en defensa aportando 2 tapas, con 5 tantos y otros 5 rebotes.

Por el lado de la visita, el mejor fue Pérez Tapia con 17 puntos, mientras que Guerra aportó 14 tantos y 13 fueron obra del pivote Thornton.

De esa manera, Gimnasia subió un puesto, ahora se ubica 10º con 7 victorias y 6 derrotas, mientras que Peñarol ahora está octavo con 7 éxitos y 5 derrotas.

El equipo de Pablo Favarel, que en este juego también contó con la vuelta de Federico Grun, volverá a jugar, otra vez de local, el 14 de diciembre, día en que recibirá a Oberá de Misiones. Y cuatro días después cerrará el año en casa ante Quimsa de Santiago del Estero.

Síntesis

Gimnasia 93 / Peñarol 67

Gimnasia (31+20+20+22): Emiliano Toretta 16, Alahjan Banks 6, Mauro Cosolito 3, Anyelo Cisneros 19 y Bryan Carabalí 5 (fi); Martiniano Dato 11, Sebastián Carrasco 10, Marcos Chacón 11, Carlos Rivero 7, Juan Cárdenas 5, Federico Grun 0 y Jesús Centeno 0. DT: Pablo Favarel.

Peñarol (24+22+10+11): Facundo Vázquez 12, Agustín Pérez Tapia 17, Xavier Carrera 2, Gastón Córdoba 0 e Iván Basualdo 0 (fi); Luciano Guerra 14, Al Thornton 13, Roberto Acuña 6, Nathan Hoover 0, Facundo Tolosa 0 y Nicolás Chiaraviglio 3. DT: Leonardo Costa.

Parciales: 31-24, 51-46 y 71-56.

Arbitros: Fabricio Vito, Fernando Sampietro y Romina Morales.

Estadio: Socios Fundadores.

Foto: Prensa Gimnasia.