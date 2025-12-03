Bryan Carabalí: "lo importante es que el equipo gane"

El pívot de Gimnasia de Comodoro habló del presente por el que atraviesa el equipo y de la importancia del público para los últimos tres partidos del año.

El pívot de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Bryan Carabalí, compartió sus sensaciones del presente del equipo y de la importancia del público para los últimos encuentros del año en la Liga Nacional de Básquet.

“Estoy agradecido con Dios y por la oportunidad que me ha brindado el club. Contento de estar acá, de pertenecer a este equipo por el momento que está viviendo, se han logrado conseguir algunas victorias consecutivas. La idea era terminar la última gira con los tres partidos ganados, pero logramos dos de tres. Ahora estamos trabajando para seguir mejorando y seguir creciendo día a día”, expresó Carabalí.

Sobre su rol dentro del equipo, el basquetbolísta ecuatoriano señaló: “La idea es aportar en lo que pueda, siempre lo importante es que el equipo gane. Creo que el tema de las estadísticas es algo de lo que no me fijo mucho. Tal vez puedo salir con cero puntos y si ganamos, eso es lo importante”.

Carabalí también destacó el acompañamiento del público en el Socios Fundadores, en sus primeros partidos como local: “Que nos sigan apoyando, así como lo están haciendo. En los pocos partidos que he jugado de local, se ha sentido la vibra del público y creo que eso también es una motivación más. Son pocos los equipos de La Liga que tienen ese aliento que tenemos nosotros. Decirles que nos sigan apoyando y que eso nos va a motivar a conseguir más victorias en el local, ya que la localidad hay que hacerla valer bastante”.

El conjunto patagónico cerrará el año con tres partidos en el Socios Fundadores, este viernes recibirá a Peñarol de Mar del Plata, desde las 21:30, mientras que el 14 enfrentará a Oberá Tenis Club y el día 18 hará lo propio ante Quimsa de Santiago del Estero.