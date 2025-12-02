Gimnasia afina su preparación para el duelo frente a Peñarol

El plantel realizó una nueva práctica, con miras al partido del viernes en el Socios Fundadores. Cisneros y Chacón se suman en horas de la noche.

Sin la presencia de Anyelo Cisneros y Marcos Chacón, que se sumarán en el entrenamiento nocturno, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia continuó este martes con su preparación, con miras al partido que sostendrá el viernes de local ante Peñarol de Mar del Plata, por la Liga Nacional de Básquet.

En la práctica solo se ausentaron el venezolano Cisneros y el cubano Chacón, quienes se reincorporarán en horas de la noche, luego de jugar con sus selecciones la Ventana internacional de los Clasificatorios FIBA para el Mundial de Qatar 2027.

Además, el entrenador Pablo Favarel está de nuevo con el equipo, luego de ser parte del cuerpo técnico de Argentina que jugó en La Habana por el mismo certamen.

Tras la práctica matutina, Favarel comentó cómo está el equipo, habló de la reciente gira por provincia de Buenos Aires, donde de tres se trajo dos triunfos (Racing de Chivilcoy y Argentino de Junín), y de Peñarol, el rival que recibirá este viernes.

“Tenemos un partido muy difícil. Peñarol es un equipo que tiene buenos jugadores y lo está haciendo bien en la temporada. Arrancaron un poquito complicados, pero después metieron siete victorias consecutivas”, sostuvo el técnico rosarino en diálogo con El Patagónico.

“El equipo está trabajando muy bien, ya con la reincorporación de Grun y de Carrasco, y esperándolos a Cisneros y a Chacón. Los muchachos están haciendo un gran trabajo y vamos a llegar preparados al partido”, afirmó.

Favarel también se refirió sobre la importancia de poder contar de nuevo con el escolta Federico Grun y el base Sebastián Carrasco, quienes se perdieron varios partidos de esta fase regular por estar lesionados.

“Es muy importante porque nosotros armamos la estructura a través de ellos. Federico tuvo varios contratiempos con las lesiones y jugó muy poco. Sebastián lo estaba haciendo muy bien en el partido con Independiente de Oliva, hasta que se lesionó. Jugó golpeado contra Atenas, ayudó en ese partido a cortar la racha negativa que teníamos, así que nos alarga al equipo y nos da jerarquía”, destacó.

Peñarol, cuarto en la tabla, será el próximo desafío que tendrá Gimnasia, que se ubica undécimo, pero con la ilusión firme de estar más arriba. En ese sentido, aseveró: “sabemos que Peñarol tiene muchas armas ofensivas, porque tiene un quinteto titular fuerte y una banca de jerarquía. Luciano Guerra viene del banco, pero es el goleador del equipo, y Thornton es su as de espadas ofensivo. Entonces, sabemos que no vamos a tener partidos fáciles. Tenemos que jugar bien en 40 minutos, que es lo que hemos conseguido en muchas partes del torneo, pero no en todas”.

“Venimos de un partido con Ferro, que lo podríamos haber jugado mejor. Nos quedamos un poquito en deuda con eso, así que estamos con ganas de revertir lo del último partido”, sostuvo.

Pese a la derrota en Caballito (84-72), para Favarel el balance es positivo, teniendo en cuenta que Gimnasia salió victorioso de Chivilcoy y luego en Junín, esta última una de las localías más duras que tiene la competencia, pese al lugar en que se encuentra Argentino.

“El balance es positivo. El equipo jugó muy bien en Chivilcoy y en Junín. Me parece que jugó muy bien el segundo cuarto contra Ferro. Primero, Ferro no estaba fino y nosotros aprovechamos los errores de ellos y ya en el segundo tiempo nos caímos”, analizó.

Por otro lado, recalcó: “Martiniano estuvo muy mal expulsado. No concuerdo para nada con el criterio de Juan Fernández, nos dañó y después perdimos la concentración en el partido. Ellos salieron con mucha intensidad, no lo pudimos revertir. Encima, Gallegos estuvo muy fino con el tiro de tres puntos”.

“Nos queda en el ‘debe’ que, independientemente de que fue una muy buena gira, con Ferro lo podríamos haber hecho mucho mejor”, manifestó.

Peñarol será el rival que tendrá Gimnasia este viernes. Y luego vendrán Oberá de Misiones y Quimsa de Santiago del Estero. “Tenemos tres partidos para cerrar diciembre y ninguno es fácil. Los tres son de local, donde tenemos que hacernos más fuertes y lo estamos haciendo. Peñarol, Oberá y Quimsa son tres rivales complicados. Hay que tomarlos de uno por vez, tenemos tiempo para prepararlos, sobre todo el de Peñarol y el de Oberá, así que estamos trabajando a conciencia, sabiendo que tenemos nuestras armas como para ganar cada partido que juguemos”, aseguró.

Por último, el técnico se refirió sobre si podrá contar con el juvenil pívot venezolano Jesús Centeno, quien sufrió una bursitis en la zona de la cadera en la última gira.

“Centeno tuvo una inflamación en la zona de la cadera, en el partido de la Liga de Desarrollo. Eso hizo que no pueda estar ni en Junín ni en Ferro. Viene evolucionando favorablemente y de manera progresiva. Vamos a ver si el viernes puede tener algunos minutos en la Liga de Desarrollo. Todavía no sabemos, está trabajando de a poco, está mejor, pero todavía no está listo”, sentenció.