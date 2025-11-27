Sebastián Carrasco se reincorporó a los entrenamientos de Gimnasia

El base entrena a la par de sus compañeros. El DT Pablo Favarel está con la Selección Argentina, mientras que Anyelo Cisneros y Marcos Chacón, con Venezuela y Cuba, respectivamente.

Con la vuelta del base chileno Sebastián Carrasco, y algunas ausencias por los Clasificatorios FIBA para el Mundial de Qatar 2027, el plantel basquetbolístico de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia regresó este miércoles a sus entrenamientos.

Carrasco se sumó en las últimas horas a las prácticas recuperado de una lesión en el tobillo derecho, mientras que el pivote juvenil Jesús Centeno, trabaja diferenciado por una bursitis en la zona de la cadera, que sufrió en el juego ante Racing de Chivilcoy por la Liga Próximo.

El entrenador Pablo Favarel está en La Habana con el cuerpo técnico de la Selección Argentina por los Clasificatorios FIBA ante Cuba, mientras que el venezolano Anyelo Cisneros y el cubano Marcos Chacón, se encuentran con sus respectivas selecciones por el mismo motivo.

Los jugadores que formaron parte de la práctica de este jueves por la mañana son: Emiliano Toretta, Sebastián Carrasco, Martiniano Dato, Federico Grun, Mauro Cosolito, Alahjan Banks, Bryan Carabalí, Carlos Rivero, Juan Cárdenas y los juveniles José Ignacio Copesky, Valentino Ayala y Natalio Santacroce.

El plantel, que trabaja bajo las órdenes de los asistentes técnicos Guido Lombardi y Gustavo Sapochnik, y el preparador físico Juan Ercoreca, volverá a entrenar a las 21, mientras que este viernes, en horas de la mañana, entrenará y lo hará en un solo turno.

Gimnasia, que se encuentra 11º en la Liga Nacional de Básquet con seis triunfos e igual número de derrotas, volverá a la acción el 5 de diciembre día en que recibirá a Peñarol de Mar del Plata y luego se vendrán Oberá de Misiones y más tarde Quimsa de Santiago del Estero.

Con esos tres partidos, el “Verde” terminará 2025, para luego entrar en un breve receso por las fiestas de fin de año y regresar con todo en los primeros días de enero.

