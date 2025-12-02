Juan Cárdenas: "mi objetivo es consolidarme mejor en esta Liga"

El ala pívot colombiano disputa su segunda temporada en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

Juan Cárdenas transita por su segunda temporada en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que se prepara para recibir este viernes a Peñarol de Mar del Plata, por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

El ala pívot colombiano, nacido en la ciudad de Medellín hace 28 años, había vestido la camiseta del club chubutense en la temporada 2023-2024.

Luego del entrenamiento que el plantel realizó este martes en horas de la mañana, Cárdenas mantuvo un breve contacto con El Patagónico.

El basquetbolista, que viene de jugar en Deportivo Español de Osorno, Chile, habló sobre su nueva etapa en el club “mens sana”, el objetivo que tiene por delante y sobre el próximo rival: Peñarol, a quien recibirán este viernes en el Socios Fundadores.

- ¿Cómo estás viviendo esta nueva etapa en Gimnasia?

Es muy diferente a la anterior etapa, porque hay jugadores que no conocía. La Liga sigue siendo una de las más difíciles aquí en Sudamérica. Entonces, estoy muy contento y adaptándome cada día más a lo que es este proceso.

- ¿Qué te parece el equipo que se ha conformado?

Tenemos un equipo joven, contamos con varias personas que son de jerarquía como Mauro Cosolito, que es un jugador que tiene mucha experiencia. Entonces, nos brinda esa veteranía que se necesita.

- ¿Cuál es tu objetivo para esta nueva etapa en el club?

Mi objetivo es tratar de consolidarme mejor en esta Liga de Argentina. La primera vez que estuve, cuando se terminó la temporada, fue algo diferente a esta, pero quiero sacar todo mi potencial y creo que lo podemos conseguir.

- ¿Cómo creés que será el partido con Peñarol de local, donde se hacen fuertes?

Peñarol es un equipo difícil. Vamos a salir con toda la intención de ganarlo, tenemos que enfocarnos en nuestro trabajo y ajustar mucho en la defensa. Sentimos que tenemos todas las herramientas.

- ¿Por qué elegiste volver a jugar en Gimnasia?

La Liga argentina es una de las más fuertes en Sudamérica y quise probar otra vez suerte, porque dicen que la primera puede ser suerte de principiante, pero quise probar a ver si fue lo que juego, o si la verdad puedo consolidarme bien en esta Liga.

- ¿Qué te parece la competencia?

Es muy buena. Si vemos la tabla de posiciones, desde el primero hasta el dieciséis, son equipos que están muy reñidos. Entonces, es una competencia de mucha exigencia, todos los partidos hay que venirlos a jugar y siento que el nivel es muy bueno.