Será este viernes desde las 21:30 por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. En el “Verde” vuelven Federico Grun y Sebastián Carrasco.

Gimnasia vuelve a jugar en el Socios y lo hace ante Peñarol

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia retomará este viernes la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

Será cuando reciba en el Socios Fundadores y desde las 21:30 a Peñarol de Mar del Plata, que se ubica en el quinto puesto.

El equipo, que conduce Pablo Favarel, viene de caer ante el líder Ferro Carril Oeste por 84-72, y con ese resultado, resignó una racha de cuatro victorias en fila.

En el elenco patagónico, regresan, después de mucho tiempo, el escolta Federico Grun y el base chileno Sebastián Carrasco, quienes se recuperaron de diferentes lesiones.

Con la vuelta de ambos jugadores, el DT tendrá un plantel más largo, algo que será más que importante de cara a los próximos compromisos.

Gimnasia seguramente arranque con la formación que lo viene haciendo los últimos partidos. Es decir que saldrá con Emiliano Toretta, Alahjan Banks, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí.

Mientras que como sustitutos estarán Carrasco, Grun, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Carlos Rivero, Juan Cárdenas y los juveniles que estén disponibles.

Por su parte, Peñarol viene de caer de local ante Oberá de Misiones por 87-71 y de esa manera cortó una racha de siete victorias en fila.

El “Milrayitas” podría salir a la cancha con: Facundo Vázquez, Agustín Pérez Tapia, Xavier Carrera, Gastón Córdoba y Al Thornton. Como relevos están Roberto Acuña, Iván Basualdo, Nathan Hoover, Facundo Tolosa, Luciano Guerra, Nicolás Chiaraviglio y Gian Luca Rossi.

Cabe destacar que tanto Vázquez como Acuña, pasaron por las filas de Gimnasia y Esgrima.

ANTES VAN LOS PIBES

Desde las 17:30, mientras tanto, se jugará el partido por la Liga Próximo, en donde el “Verde”, que podría contar con la vuelta del pívot Jesús Centeno, buscará volver al triunfo tras caer holgadamente en Caballito frente a Ferro (93-64).

El equipo, que conduce el trelewense Gustavo Sapochnik, se encuentra en el octavo lugar de la tabla con 7 victorias y 5 derrotas, mientras que Peñarol, se ubica 16º con tres triunfos y 8 caídas.