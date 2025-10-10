Gimnasia reaccionó pero no le alcanzó ante Olímpico

Perdió 67-70 por una nueva fecha de la Liga Nacional. Carlos Rivero, pivote del local, fue el goleador del juego con 19 puntos.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que no tuvo disponible a Federico Grun, sufrió este viernes su primera derrota en la Liga Nacional de Básquet 2025-26 al caer de local ante Olímpico de La Banda, por 67 a 70.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo el arbitraje de Pablo Estévez, Alejandro Zanabone y Pablo Leyton, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 19-26, 34-44 y 46-56.

Antes del partido, la dirigencia “mens sana” le entregó un cuadro con una camiseta y la inscripción del número 8 al técnico de la visita, al comodorense Martín Villagrán, que recibió un emotivo aplauso cuando apareció en el escenario de juego.

El primer cuarto fue para la visita que tuvo un juego parejo y en donde todos sus jugadores contribuyeron para que al término del primer cuarto se vaya arriba por 7 (19-26).

Sin embargo, en el segundo cuarto, Olímpico se quedó sin gol, producto de la gran defensa del “Verde”, que con un triple de Sebastián Carrasco, metió un parcial de 8-2 para dejar el resultado 27-28, por lo que se vino el pedido de minuto por parte del técnico visitante.

Parecía que la balanza se inclinaba a favor del local, pero el “Bandeño” reaccionó y con dos bombas de tres puntos de Agustín Facello, dio vuelta el marcador (33-37), por lo que a 2’16” para el final del primer tiempo, el que solicitó minuto fue Pablo Favarel, DT del conjunto sureño.

Desde ese instante, Gimnasia se quedó sin gol, mientras que Olímpico, con un triple de José Ascanio se iba a los vestuarios con ventaja de 10 (34-44).

Luego del descanso largo, Olímpico con un doble de Edwin Mijares y otro de Franco Vieta, sacó la máxima ventaja del partido (36-50), por lo que se vino otro ‘tiempo muerto’ del rosarino Favarel que veía como se complicaba la noche.

Al termino del tercer cuarto, Olímpico se fue otra vez por diez de ventaja (46-56) porque supo manejar el juego y defendió con éxito en su zona, ante un Gimnasia, que intentó achicar la desventaja con el goleo de Emiliano Toretta, de muy buen cuarto.

En los últimos diez, Gimnasia se puso a ocho con un doble de Carlos Rivero -otra vez de muy buen partido-, pero la visita, con Gonzalo Bressan, volvía a sacar diez en el marcador y otra vez había que remarla.

En los últimos cinco minutos, Gimnasia se puso a cinco por un triple de Mauro Cosolito y un doble de Chacón, pero Bressan volvió a convertir para devolverle la ventaja a su equipo.

Segundos después, Sebastián Carrasco fue a la línea para anotar dos libres y dejar el juego 61-66, para de esa manera ponerle suspenso a la definición del juego.

Gimnasia se puso decididamente en partido. Un doble de Chacón y otro de Rivero, Gimnasia se colocó a uno (65-66) y a 2”12 se vino el pedido de minuto por parte de Villagrán.

En los últimos segundos, Ascanio fue a la línea y metió un libre, para que Olímpico gane 67-69 y llegó otro minuto del técnico local, con 12” por jugar.

Gimnasia repuso, Carrasco tiró de tres, pero falló y la pelota quedó para Richard Granberry, que fue parado con falta.

El primero lo falló, el segundo lo encestó (67-70) y se vino el último pedido de minuto para el dueño de casa con ocho segundos por jugar.

En la reposición, Toretta tiró de tres, la pelota no entró, luego Cisneros tiró y falló. Al final, el triunfo fue para los de Martín Villagrán por 70-67.

En el ganador, que venía de caer ante Obras Basket, se destacó el pivote Bressan (15 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias y una tapa), Vieta (15 tantos) y Ascanio (13 unidades y 5 rebotes).

En el dueño de casa, el mejor fue el salteño Rivero, goleador del juego con 19 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias y 4 recuperos, siendo el mejor del partido. Y luego lo siguió Toretta con 11 tantos.

El próximo compromiso del “Verde”, también como local, será el miércoles cuando se enfrente con La Unión de Formosa.

…………………

Síntesis

Gimnasia 67 / Olímpico 70

Gimnasia (19+15+12+21): Emiliano Toretta 11, Martiniano Dato 4, Mauro Cosolito 11, Anyelo Cisneros 4 y Víctor Andrade 0 (fi); Carlos Rivero (x) 19, Sebastián Carrasco 6, Marcos Chacón 8 y Juan Cárdenas 4. DT: Pablo Favarel.

Olímpico (26+18+12+14): Edwin Mijares 4, Franco Vieta 15, Valentín Forestier 4, José Ascanio 13 y Richard Granberry 7 (fi); Gonzalo Bressan (x) 15, Agustín Facello 10 y Santiago Pérez 2. DT: Martín Villagrán.

Parciales: 19-26, 34-44 y 46-56.

Arbitros: Pablo Estévez, Alejandro Zanabone y Pablo Leyton.

Estadio: Socios Fundadores.

Foto: Prensa Gimnasia.