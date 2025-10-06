Favarel: "el equipo ejecutó muy bien el plan de juego"

El DT de Gimnasia de Comodoro Rivadavia analizó el triunfo ante San Martín de Corrientes por la Liga Nacional. “Los jugadores hicieron un despliegue físico importante, sobre todo en el costado defensivo”.

El plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia reanudó en las últimas horas sus entrenamientos con miras al partido que sostendrá este viernes de local ante Olímpico de La Banda, Santiago del Estero.

El equipo, que conduce Pablo Favarel, trabajó este lunes en horas de la mañana, en una práctica en la que el escolta Federico Grun entrenó diferenciado por un problema en el isquiotibial de la pierna derecha, mientras que el pivote juvenil Jesús Centeno estuvo ausente a raíz de un cuadro gripal.

El resto del equipo entrenó de manera normal, destacando que Grun recién este martes podrá volver a trabajar con sus compañeros.

Gimnasia viene de vencer a San Martín de Corrientes 81-65 en el partido que marcó el debut en lo que es su 37ª temporada seguida de la Liga Nacional de Básquet.

Al término de la práctica que el plantel realizó en horas de la mañana, el técnico rosarino Pablo Favarel hizo un análisis de lo que fue el triunfo logrado en el debut en un Socios Fundadores que lució a pleno.

“El equipo fue muy disciplinado tácticamente, ejecutó muy bien el plan de juego, pero principalmente los jugadores estuvieron enfocados, predispuestos y muy laboriosos. Me parece que hicieron un despliegue físico importante, sobre todo en el costado defensivo. A San Martín le costó generar buenos tiros, el equipo se doblegó física y tácticamente y fuimos justos vencedores”, sostuvo el DT en diálogo con El Patagónico.

Para Favarel, la clave de este primer éxito que el equipo logró de local se debió al gran trabajo defensivo. “La defensa, el esfuerzo en el costado defensivo. Cuando Sebastián (Carrasco) se soltó en ataque, empezamos a anotar puntos consecutivos, sacamos una buena ventaja, pero antes no la podíamos sacar porque la defensa era sólida, pero el ataque no tanto. Entonces esa fue la carta ganadora nuestra, el esfuerzo defensivo durante los 40 minutos”, destacó.

También se refirió a cómo se sintió tras su debut como DT del equipo patagónico y con victoria incluida.

“Es un equipo profundo, donde tenemos diez jugadores que pueden entrar a la cancha en cualquier momento. Estoy muy contento con los muchachos porque hayan ganado el primer partido y porque trabajaron muy duro. Siempre los debuts son muy complicados en cuanto a lo nervioso y la ansiedad, así que contento y satisfecho”, aseguró.

Pasó San Martín y ahora el nuevo objetivo se llama Olímpico, equipo que es dirigido por el comodorense Martín Villagrán, y quien estuvo las últimas ocho temporadas como entrenador jefe del “Verde”.

“Es un rival muy complicado, todos sabemos la calidad de Martín como entrenador. Tiene jugadores de jerarquía en varios puestos y físicamente son agresivos. Anticipamos un juego trabado tácticamente porque seguramente ellos harán un buen trabajo de scouting, así que nuestra idea va a ser la misma. Tener la impronta del juego, ser físicamente agresivos y llevar el juego durante cuarenta minutos ya que no se va a resolver en pocos minutos, sino que va a ser en un trabajo durante toda la noche”, expresó.

“El partido del viernes será especial para él (por Villagrán). Porque él no solamente dirigió ocho años acá sino que es del club. O sea un emblema, él es de acá y prácticamente pasó la mayoría de su carrera profesional acá así que será especial para él y ni tanto para mi”, opinó.

Respecto al marco que tuvo el Socios Fundadores el último viernes y que luego se retiró feliz con victoria del “Verde”, Favarel manifestó: “me imaginaba un muy buen marco, no sé si tan lleno como estaba, pero me imaginaba un buen marco y muy lindo. Se disfrutó un montón, se siente el apoyo y también contento por el apoyo hacia los muchachos”, resaltó.

Sobre el trabajo en la semana, el DT adelantó que “entrenaremos hasta el jueves, inclusive durante la mañana, y el viernes nos preparamos para el partido. Ya empezamos a entrenar ayer, y a preparar tácticamente a Olímpico que lo vimos en estos dos partidos que jugó y a esperar el partido del miércoles contra Obras”.