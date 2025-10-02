Gimnasia arranca en casa su temporada número 37

Recibe este viernes a las 20:30 a San Martín por una nueva Liga Nacional. Es especial ya que en esta campaña 2025-26 se cumplen dos décadas del campeonato logrado con Fernando Duró.

Con la novedad de tener por primera vez dos capitanes en su plantel, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia hará este viernes su entreno en la 2025-2026 de la Liga Nacional de Básquet, la 37ª de manera seguida para el club chubutense.

Será cuando reciba desde las 20:30 en el Socios Fundadores a San Martín de Corrientes, que llega con dos partidos jugados en la actual competencia.

Esta temporada será por demás especial ya que se cumplen dos décadas de aquel título logrado en la 2005/2006 -ante Libertad de Sunchales- bajo el mando de Fernando Duró y grandes jugadores que quedaron en la historia del club como Gabriel Cocha, Pablo Moldú, Leandro Masieri, Charles Jones y siguen los nombres.

Párrafo aparte para el pivote Diego Romero, que se tomó un avión desde Estados Unidos, para luego sumarse al equipo y en tan solo un juego se dio el gusto de festejar el título, durante la fría noche del 1 de junio de 2006.

Esta nueva campaña tendrá justamente un nuevo entrenador y por eso, llegó el rosarino Pablo Favarel -en lugar de Martín Villagrán que marchó a Olímpico de La Banda-, de vasta experiencia en el exterior, además del asistente marplatense Guido Lombardi.

Del anterior cuerpo técnico, siguen el trelewense Gustavo Sapochnik, el preparador físico Juan Ercoreca, además del utilero Marcelo Guitín.

Con respecto a los jugadores, para este nuevo proceso se sumaron el alero Mauro Cosolito y el escolta Federico Grun, ambos designados como capitanes del equipo, llegó el base chileno Sebastián Carrasco, el pivote de Cabo Verde Víctor Andrade, el juvenil venezolano Jesús Centeno y retornó el ala pivote colombiano Juan Cárdenas.

Mientras de la temporada pasada, siguen Emiliano Toretta, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Carlos Rivero, Anyelo Cisneros, más los juveniles del club José Ignacio Copesky y Valentino Ayala.

Tras una extenuante pretemporada, Gimnasia realizó un par de amistosos en Puerto Aysén, Chile, logrando dos victorias ante ABA Ancud de la Isla de Chiloé. Primero se impuso 89-40 y luego ganó 94-81.

El trabajo para la nueva temporada, que arrancó el 18 de agosto, la iniciaron los asistentes Lombardi, Sapochnik y Ercoreca, ya que Favarel -lo mismo que Cisneros con su selección- se encontraba con Argentina disputando en Nicaragua la AmeriCup, certamen en donde el equipo de Pablo Prigioni se coronó subcampeón.

EL PRIMER EXAMEN

San Martín será el primer examen para los dirigidos de Pablo Favarel. El elenco de la Mesopotamia argentina arrancó con una clara victoria frente a Atenas de Córdoba (76-49), mientras que el último miércoles visitó La Bombonerita, donde se llevó una paliza ante el bicampeón Boca Juniors por 89-56.

Como DT sigue Gabriel Revidatti, mientras que se sumaron para esta temporada los jugadores Leonel Schattmann, Federico Aguerre, Víctor Fernández, Lautaro Berra, Salvador Giletto, Reginald Becton, mientras que siguen Lucas Gargallo, Gastón García y Franco Méndez.

El equipo se completa con Gerónimo Ramallo, Franco Aguerre y Leonel Núñez.

ANTES JUEGAN LOS PIBES

Por otra parte, desde las 16:30 se jugará el partido de la Liga Próximo -ex Liga de Desarrollo- entre el dueño de casa y San Martín.

El “Verde”, que viene de una temporada donde no le acompañaron los resultados, buscará otra vez de la mano del trelewense Gustavo Sapochnik, volver a estar entre los puestos de arriba, como lo hizo en las temporadas 2023-2024 y 2024-2025.