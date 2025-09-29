La presentación del equipo que jugará la Liga Nacional de Básquet se realizó en el Socios Fundadores. La camiseta tiene diseño inspirado en el título logrado en la temporada 2005-2006.

Gimnasia presentó a su plantel y nueva camiseta para la 2025-26

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia realizó este lunes en el Socios Fundadores la presentación de su equipo profesional de la Liga Nacional de Básquet, y la nueva camiseta, que tiene como característica un diseño inspirado en el campeonato logrado en la temporada 2005-2006.

Entre los presentes, además de los fanáticos y los sponsors, estuvieron el intendente de la ciudad, Othar Macharashvili, el presidente del Ente Comodoro Deportes Hernán Martínez y el director general de Deportes Martín Gurisich.

También asistieron el presidente del club “mens sana” Pablo Ivanoff -quien también expresó algunas palabras-, miembros de comisión directiva y el manager del club, Nestor Chaves.

El periodista Marcelo Schesterfeld fue el encargado de hacer la presentación de cada uno de los integrantes del plantel profesional, cuerpo técnico y también cuerpo médico.

Los primeros en ingresar al medio del Socios Fundadores fueron Federico Grun y Mauro Cosolito, quienes serán los dos capitanes que tendrá el equipo en esta temporada que será por demás especial.

Luego, hicieron su ingreso el resto de los componentes del plantel, destacando que tanto Grun como Cosolito, se dirigieron a los presentes con unas breves palabras.

Cabe destacar que una vez que habían sido presentados todos los jugadores, se produjo un pequeño corte de energía, aunque eso no impidió para que la fiesta siga, ya que luego volvió la luz, y se siguió de manera normal con la ceremonia.

Además de los capitanes, Gimnasia presentó luego a los otros jugadores nacionales, Emiliano Toretta, Martiniano Dato, Carlos Rivero, José Ignacio Copesky, Valentino Ayala.

Y luego aparecieron los extranjeros Jesús Centeno, Juan Cárdenas, Sebastián Carrasco, Anyelo Cisneros, Víctor Andrade y Marcos Chacón.

Después, se hizo la presentación del cuerpo técnico, con Pablo Favarel como entrenador principal y sus asistentes Guido Lombardi, Gustavo Sapochnik, el preparador físico Juan Ercoreca, el utilero Marcelo Guitín, y los integrantes del cuerpo médico, entre los que se encontraba Oscar Licciardi, además de los kinesiólogos y la nutricionista Evangelina Gennari.

Seguidamente, los jugadores del “Verde” disputaron partidos en la modalidad de 3x3 con la gente, y luego de varios encuentros, la fiesta llegó a su fin.

El plantel seguirá en las próximas horas con sus entrenamientos con miras a su debut que será este viernes -a las 20:30- en el Socios Fundadores ante San Martín de Corrientes.