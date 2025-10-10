Gimnasia va por otra victoria ante Olímpico

Se enfrentan desde las 21 por una nueva fecha de la Liga Nacional. El “Bandeño” es dirigido por Martín Villagrán, todo un símbolo para el club “mens sana”.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá este viernes a Olímpico de La Banda, por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet 2025-2026.

El partido, que se jugará en el Socios Fundadores, dará comienzo a las 21, contará con el arbitraje de Pablo Estévez, Alejandro Zanabone y Pablo Leyton, y será el único que se dispute durante esta jornada.

Tendrá como condimento especial que en el banco del visitante estará Martín Villagrán. El DT que estuvo en el “Verde”, como entrenador jefe, durante las últimas ocho temporadas y que es todo un símbolo para la institución “mens sana”.

UN PARTIDO “ESPECIAL”

"Comodoro jugó muy bien, la verdad que me gustó. Tienen un plantel muy joven y muy intenso. Va a ser durísimo porque la localía de Comodoro es muy fuerte".

Y agregó: "Va a ser especial. Comodoro es mi casa, me crié ahí y estoy eternamente agradecido a la dirigencia, a la hinchada y al cariño de la gente. Seguramente voy a estar acompañado de amigos, de familia y del hincha de Gimnasia. Además, enfrento a un entrenador como Pablo Favarel, que también es de la escuela de Fernando Duró, alguien a quien le tengo un enorme respeto y que dejó una huella muy fuerte en nuestra formación. Es un orgullo compartir este camino con colegas surgidos de esa misma línea de trabajo", expresó Martín Villagrán.

Por su parte, el equipo que dirige Pablo Favarel llega a este partido de muy buen ánimo, ya que en el debut le ganó de local a San Martín de Corrientes por 81-65, con un brillante Sebastián Carrasco, quien terminó siendo el goleador del partido con 19 puntos. Y así la gente se pudo retirar feliz a sus respectivos hogares, algo que puede ojalá pueda repetirse tras el juego con el elenco de la provincia de Santiago del Estero.

El técnico de Gimnasia, Pablo Favarel, realizó un balance tras el debut en la Liga Nacional. “El equipo jugó de forma sólida durante los 40 minutos. Tuvimos algunos momentos donde San Martín nos complicó, pero mantuvimos el control del juego y la defensa fue uno de los puntos más altos”, señaló el entrenador de 41 años.

Para el juego de este viernes, y de no mediar ningún inconveniente, Gimnasia saldrá a la cancha con: Emiliano Toretta, Federico Grun, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros y Víctor Andrade.

Mientras que en el banco estarán Sebastián Carrasco, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Carlos Rivero, Juan Cárdenas, y los juveniles José Ignacio Copesky y Valentino Ayala.

La visita, mientras tanto, que viene de caer en su visita a Obras Basket (86-67) arrancaría con: Edwin Mijares, Franco Vieta, Valentín Forestier, José Ascanio y Richard Gramberry. Como relevos estarán Agustín Facello, Santiago Pérez, Gonzalo Bressan, Jeremías Barco, Santino Romegialli y Gonzalo Ballarín.

LOS PIBES TAMBIEN VAN POR MAS

Por su parte, a partir de las 17, se jugará el partido por la Liga Próximo entre el “Verde” y el “Negro” de La Banda.

Gimnasia arrancó la temporada con un éxito frente a San Martín por 71-59, teniendo como goleador a Natalio Santacroce con 16 puntos y una muy buena faena del pivote venezolano Jesús Centeno con 13 tantos, 8 rebotes y nada menos que 9 tapas, 7 de ellas en el primer tiempo.

Por su parte, Olímpico llega a este partido con una categórica derrota de visitante frente a Obras Basket por 111-55 y ya lleva tres derrotas al hilo.