Se enfrentan este viernes a las 21 por una nueva fecha de la Liga Nacional. El DT del “Bandeño” es el técnico que permaneció las últimas 8 temporadas al frente del “Verde”, todo un símbolo para el club.

Gimnasia va por su segundo éxito ante el Olímpico de Martín Villagrán

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá este viernes a Olímpico de La Banda, por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet 2025-2026.

El partido, que se jugará en el Socios Fundadores, dará comienzo a las 21, y tendrá como condimento especial que en el banco del visitante estará Martín Villagrán. El DT que estuvo en el “Verde”, como entrenador jefe, durante las últimas ocho temporadas.

Villagrán dirigió al elenco chubutense desde la campaña 2017/18 hasta la 2024/25, convirtiéndose en febrero de 2025 en el DT con más partidos en la historia del club en Liga Nacional, con un total de 305 encuentros, superando a Fernando Duró.

Por su parte, el equipo que dirige Pablo Favarel llega a este partido de muy buen ánimo, ya que en el debut le ganó de local a San Martín de Corrientes por 81-65, con un brillante Sebastián Carrasco, quien terminó siendo el goleador del partido con 19 puntos. Y así la gente se pudo retirar feliz a sus respectivos hogares, algo que puede ojalá pueda repetirse tras el juego con el elenco de la provincia de Santiago del Estero.

Para el juego de este viernes, y de no media ningún inconveniente, Gimnasia saldrá a la cancha con: Emiliano Toretta, Federico Grun, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros y Víctor Andrade.

Mientras que en el banco estarán Sebastián Carrasco, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Carlos Rivero, Juan Cárdenas, y los juveniles José Ignacio Copesky y Valentino Ayala.

La visita, mientras tanto, que viene de caer por paliza en su visita a Obras Basket (86-67) podría salir con: Edwin Mijares, Franco Vieta, Valentín Forestier, José Ascanio y Richard Gramberry. Como relevos estarán Agustín Facello, Santiago Pérez, Gonzalo Bressan, Jeremías Barco, Santino Romegialli y Gonzalo Ballarín.

LOS PIBES TAMBIEN VAN POR EL SEGUNDO TRIUNFO

Por su parte, este mismo viernes, pero a partir de las 17 se jugará el partido por la Liga Próximo entre el “Verde” y el “Negro” de La Banda.

Gimnasia arrancó la temporada con un éxito frente a San Martín por 71-59, teniendo como goleador a Natalio Santacroce con 16 puntos y una muy buena faena del pivote venezolano Jesús Centeno con 13 tantos, 8 rebotes y nada menos que 9 tapas, 7 de ellas en el primer tiempo.

Por su parte, Olímpico llega a este partido con una categórica derrota de visitante frente a Obras Basket por 111-55 y ya lleva tres derrotas al hilo.