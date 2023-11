Gimnasia se prepara para recibir a Quimsa

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia reanudó este lunes en el Socios Fundadores sus entrenamientos. Es con miras al partido que jugará este viernes -desde las 20- de local ante Quimsa de Santiago del Estero por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

El equipo, que conduce Martín Villagrán, trabajó por la mañana, mientras volverá a hacerlo en horas de la noche.

Gimnasia irá en busca de la recuperación teniendo en cuenta que en su último partodo, jugado en casa, perdió ajustamente ante Olímpico de La Banda por 83-80 en un partido que no lo pudo cerrar.

Luego del entrenamiento matutino, el entrenador del ’Verde’ dialogó con El Patagónico.

Villagrán habló con respecto al juego de este viernes ante el actual campeón de la Liga Nacional, partido que consideró que será "duro como todos" y al mismo tiempo destacó que su equipo está mostrando una identidad de juego.

"Nosotros tenemos que tratar de bajarle el ritmo de juego y bajarle el score ya que lo tienen alto", afirmó de cara al partido con ’La Fusión’.

- ¿Cómo está el equipo con miras al partido ante Quimsa?

Estamos bien, venimos trabajando hace un par de días y nos queda toda esta semana. Ellos van a jugar el miércoles con Ferro y esperemos hacer un buen partido como lo fue con Olímpico, donde nos faltó el cierre. Estamos enfrentando a rivales muy duros que se armaron para estar en el lote de arriba.

- ¿Cómo crees que será el partido del viernes?

Durísimo, para nosotros son todos muy duros, y sobre todo porque necesitamos de todo el equipo. Cuando tenemos una baja de rendimiento individual en alguno de los jugadores de la rotación, se siente. El otro día sobre el final tuvimos dos tiros libres para empatar y nos quedaron tres tiros claros a pie firme de tres puntos para ganar el partido y bueno. Erramos los dos tiros libres y los tres tiros y por eso Olímpico fue el ganador.

- Más allá de la derrota ¿Qué sacás de positivo?

El equipo, con Boca con Peñarol en la Sudamericana y ante Olímpico, mostró identidad, funcionamiento de juego, y eso hace que si vos mantenés esta identidad, va haber más posibilidades de ganar los partidos. Nosotros arrancamos jugando de visitante, la Sudamericana la jugamos de visitante, y necesitamos seguir afirmando con el trabajo que venimos haciendo, con una victoria el día viernes.

- ¿Qué tiene que hacer Gimnasia para que el triunfo se quede en casa?

Quimsa es el último campeón, es un equipo largo, que renovó varios de sus jugadores y ha incorporado. Se fue Anderson, pero viene Gallizzi. Se fue uno de los mejores pivotes de la Liga y viene el mejor pivote de la Liga Nacional, que es Tayavek, tiene mucho punto en la mano, con Robinson. Ellos también tienen una rotación larga. Nosotros tenemos que tratar de bajarle el ritmo de juego y bajarle el score ya que lo tienen alto. Cada vez que nos meten más de 80 puntos, perdemos el juego y cada vez que dejamos a un equipo en menos de 80 o menos de 75 puntos, tenemos altas chances de ganar. Por ejemplo, en la Sudamericana al equipo chileno (Los Leones de Qjuilpué) nos hicieron 48 el primer tiempo y después achicamos el score y no nos alcanzó. Y lo mismo nos pasó con Ferro que nos anotó 96.

- ¿Contra Ferro sintieron el cansancio?

Yo creo que sí, veníamos de estar once días afuera, obviamente es mérito de cómo juega Ferro. Tiene un funcionamiento de equipo, metieron la bola de tres puntos, pero nosotros veníamos de once días afuera, jugando cinco partidos en ocho días, y se nota el cansancio. Lo bueno que en esa gira pudimos clasificar a la siguiente fase de la Sudamericana y sacar un puntazo en cancha de Boca que no sé cuantos partidos va a perder en su cancha.

- Fue tremendo ese partido.

La verdad que sí. Con Peñarol jugamos 36 minutos y medio perfecto, después la jerarquía de ellos hace que se vengan y con Boca fue similar. Jugamos 37 minutos muy bien y en los últimos tres minutos y la jerarquía invididual que tiene Boca, hace que el partido termine como finalizó. Los dos resultados 82-83. Para sacarle 17 puntos de ventaja a esos equipos en su cancha, tenés que jugar muy bien. Y lo hicimos, después, hace que por ahí por querer cuidar el resultado, no empezás a ser tan ofensivo y el equipo rival lo quiere terminar así. Entonces, hace de que el score se achique.

- ¿Cómo va a seguir la semana de entrenamientos?

Nosotros entrenamos doble turno hoy, doble turno mañana. Un turno simple el miércoles, scouting el jueves y partido el viernes.