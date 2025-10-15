Gimnasia tampoco pudo con La Unión de Formosa

El “Verde” cayó de local 61-69 y así sufrió su segunda derrota en la temporada de la Liga Nacional de Básquet. El equipo norteño sumó su cuarto éxito seguido.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia sufrió este miércoles su segunda derrota en la temporada en la Liga Nacional de Básquet, al caer de local ante La Unión de Formosa por 61-69.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo el arbitraje de Fabricio Vito, Ariel Rosas y Andrés Barbarini, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 16-15, 26-37 y 46-44.

Un triple del ala pivote Sebastián Acevedo a 1’30” para el final, prácticamente inclinó la balanza para el elenco de Guillermo Narvarte, que así hilvanó el cuarto éxito en fila, que le permite estar entre los cuatro primero de la competencia.

Luego de un primer cuarto parejo (16-15), La Unión desniveló en el marcador en los segundos diez y con un parcial de 21-11, se fue ganador al término del primer tiempo con la máxima de once (26-37).

Tras el descanso largo, Gimnasia salió con una actitud totalmente distinta. Defendió duro en su zona, y de la mano de Carlos Rivero y Anyelo Cisneros, logró achicar la desventaja, para irse al término del tercer cuarto arriba por dos (46-44).

El encuentro siguió siendo parejo (55-55) y con 3’35” por jugar, sin embargo, La Unión con un triple del interno Sebastián Acevedo, a 1’30” para el final, dejó el partido 57-61, cuando Gimnasia aspiraba inclusive a pasar al frente en el marcador, con un intento de tres de Emiliano Toretta que falló.

El elenco del norte del país lo liquidó con 5 puntos seguidos marcados por Brandon Bravers, para llevarse en el inicio de su gira una valiosa victoria -la cuarta en fila- que le permite estar en el lote de los mejores cuatro equipos de la competencia.

En el ganador se destacaron Acevedo (17 puntos y 9 rebotes) y Bravers (16 tantos, 5 rebotes, 2 asistencias y 3 recuperos).

Además, el base Jonathan Machuca -ex Gimnasia- colaboró con 15 unidades, bajó 6 rebotes y dio 2 pases gol.

Por el lado del “Verde”, su mayor anotador fue Cisneros (14 puntos, 8 rebotes, una tapa y 4 recuperos), mientras que el resto del plantel no pudo llegar al doble dígito.

De esa manera, Gimnasia, que tuvo la vuelta del escolta Federico Grun, y que venía de caer de local ante Olímpico, esta vez no pudo con La Unión, que fue más inteligente y por eso se llevó la victoria del Socios Fundadores.

………………….

Síntesis

Gimnasia 61 / La Unión 69

Gimnasia (16+11+19+15): Emiliano Toretta 6, Martiniano Dato 9, Mauro Cosolito 7, Anyelo Cisneros 14 y Carlos Rivero (x) 7 (f); Federico Grun 2, Víctor Andrade 4, Sebastián Carrasco 2, Marcos Chacón 2 y Juan Cárdenas 8. DT: Pablo Favarel.

La Unión (15+21+8+25): Jonathan Machuca 15, Mariano Marina 3, Alexis Elsener 2, Sebastián Acevedo 17 y Windi Graterol 10 (fi); Brandon Bravers 16, Franco Alorda 0, Tomás Nuno 6 y Franco Giménez 0. DT: Guillermo Narvarte.

Parciales: 16-15, 26-37 y 46-44.

Arbitros: Fabricio Vito, Ariel Rosas y Andrés Barbarini,

Estadio: Socios Fundadores.

Foto: Prensa Gimnasia.