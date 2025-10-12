La Unión sumó su tercera victoria en fila

El equipo formoseño, próximo rival de Gimnasia de Comodoro, le ganó 83-80 a Unión de Santa Fe por una nueva fecha de la Liga Nacional.

En su regreso al Cincuentenario, La Unión de Formosa sumó su tercer éxito en fila en la Liga Nacional de Básquet superando a Unión de Santa Fe -hizo su debut- por 83 a 80.

Noche de trámite lleno de paridad con resolución en los segundos finales. Allí el local volvió a mostrar mucho carácter al sacar adelante el juego. Fue vital una acción de tres y uno de Nuno que le dio 5 de ventaja al local. Graterol se anotó un doble-doble con 15 puntos y 10 rebotes, Elsener sumó 14 unidades, Machuca 12 y Nuno 11. En Unión hubo 16 de Basabe y Vogt y 12 de Balbi, informó Prensa La Unión.

Pocos aciertos en las ofensivas para ambos para un 5 a 4 del local en 4 minutos y un 8-7 para La U en 5.30. Con Basabe al frente de la ofensiva, Unión pasó a ganar 12 a 10 pero enfrente Alorda aportó 6 puntos en fila para volver al arriba por un doble.

Con la visita buscando sin éxito el tiro de tres el local encontró momentos para correr la cancha y fue vía Machuca con acción de dos y uno que se puso 5 arriba. La temática se repitió y La U con Alorda y Moresco tenía 8 a su favor (20 a 12). Un triple de Elías cortó la sequía visitante pero más de Alorda y Machuca, desde la línea, le permitió a los de Narvarte sacar +9.

Salió más activo en defensa Unión al segundo cuarto, después de quedar 11 abajo (26 a 15) y con un parcial de 9-0 se arrimó a 26-24. Cortó el pasaje negativo Graterol en acción de contraataque con su equipo solo sumando 4 puntos en 5 minutos de juego pero estaba claro que Unión lucía mejor y con Queiros para estar a la mínima con 4.22 minutos por jugar.

El partido quedó igualado en 28 con libre de Vogt y de ahí hasta el cierre del cuarto Unión iba a tener el premio de pasar a ganar con Balbi 32 a 31, pero el local alimentó su ofensiva con triples de Acevedo y Machuca para llegar al descanso al frente.

Activos los dos en ataque en el inicio del tercero con un 5-0 de Elsener y devolución de 5-0 entre Vogt y Basabe. La diferencia se movía entre los 4 y los 2 puntos a favor de La U hasta que Chamorro lo empató en 48 cerca de los 5 minutos. Hure, con acierto de tres, subió a Unión a 51-48. De nuevo igualados en 55 en los 3 minutos finales de la fracción, Chamorro y Alessio sumaron cerca del aro y Unión se puso +4, margen que achicó Elsener con los últimos puntos del cuarto (62 a 60).

Bienvenido al juego Beavers en el inicio del último para su primera anotación de la noche que mandó rápido al liderazgo en el score a los suyos. En la continuidad del trámite, de nuevo baja eficacia en ambos y cifras iguales en 66 en 3. 30 minutos. Guerra hizo la de Beavers, sumó sus primeros puntos, vitales para el momento porque con su aporte Unión ganaba 68 a 66. Con eficacia de Marina en los libres estaba al frente La U por un doble (75 a 73) y con dos de Acevedo para tener un +4. Rebote ofensivo enorme de Nuno para anotar dos y uno desde la línea para volver a los 5. Suspenso son doble de Balbi, caminó Beavers enfrente y con 54 segundos la bola era de Unión.

Defensa de Acevedo sobre Cabrera para recuperar la pelota a 45 segundos de la chicharra. Otra pérdida ahora de Nuno y 25 segundos. Guerra por dos libres con 5 segundos, metiendo uno y Acevedo atrapando el rebote para recibir falta con 3,8 segundos. Metió también uno y en la última fue Balbi por un lejano tiro de tres que no entró.

De esa manera, La Unión sumó su tercera victoria seguida y ahora iniciará una nueva gira, donde este miércoles -desde las 20:30- visitará en Comodoro Rivadavia a Gimnasia y Esgrima, que el último viernes cayó de local ante Olímpico de La Banda 67-70.