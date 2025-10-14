Los hermanos Caffaro y una noche histórica, 29 años después

Agustín y Esteban, de Independiente de Oliva, y Francisco, Boca, se enfrentaron este lunes en la Liga Nacional de Básquet en lo que fue victoria del xeneize 87 a 82 como visitante.

La escena se dio este lunes 13 de octubre de 2025, cuando Independiente de Oliva recibió a Boca Juniors. De un lado, Agustín y Esteban, defendiendo los colores del equipo cordobés; del otro, Francisco, con la camiseta azul y oro. Tres hermanos frente a frente, con la pelota en el aire y la emoción a flor de piel.

La última vez que algo así había sucedido fue en los años noventa, y también tuvo sabor a historia. Pero el primer tridente de hermanos que compartió cancha tuvo el

apellido Grippo: el 14 de agosto de 1988 Olimpo de Bahía Blanca, con Diego y Claudio, venció al River de Mauro 115 a 114 en tiempo suplementario. En la revancha, disputada en el Microestadio del Millonario, el conjunto millonario se impuso 87-84.

Luego llegó el turno de los Ginóbili, el 3 de noviembre de 1996. Esa noche, Deportivo Roca, con Leandro y Sebastián, derrotó a Estudiantes de Bahía Blanca, que tenía a Emanuel, 114 a 110. Y la revancha, jugada un 10 de noviembre, fue para el Albo: 111 a 105, con 35 puntos de Leandro, 17 de Sepo y 4 de Manu.

Casi tres décadas después, los Caffaro actualizaron una historia que combina familia, talento y pertenencia. Tres hermanos santafesinos, formados en distintos caminos, pero unidos por la misma pasión, que se encontraron cara a cara en la élite.

Con esa victoria, el bicampeón de La Liga Nacional cerró su gira por Córdoba con saldo de 1-2, porque previamente cedió ante Instituto y Atenas. Independiente, por su parte, sufrió su primera derrota en dos partidos.

En la tercera semana, Peñarol de Mar del Plata, con Luciano Guerra como figura, logró dos triunfazos, sus primeros en el torneo. Ambos fueron en el Polideportivo Islas Malvinas y ante candidatos al título porque primero doblegó a Quimsa de Santiago del Estero 88 a 85 y, luego, a Instituto de Córdoba 85 a 83. Los otros equipos que consiguieron dos alegrías fueron Atenas de Córdoba y La Unión de Formosa. El Griego sonrió ante Argentino de Junín a domicilio 84 a 68 y la mencionada contra el xeneize 87 a 71 mientras que los formoseños doblegaron a Oberá 87 a 80 en Misiones a Unión de Santa Fe 83 a 80 en el Cincuentenario.

Además, Racing de Chivilcoy logró su primera victoria en la elite ante Obras Sanitarias como local 75 a 69, objetivo que todavía no obtuvieron Argentino de Junín (0-4), el Tatengue (0-2) y Platense (0-2).

Resultados de la semana 3 de La Liga Nacional 2025-26

Peñarol 88 / Quimsa 85.

Obras 86 / Olímpico 67.

Oberá 80 / La Unión (Formosa) 87.

Argentino 66 / Atenas 84.

Gimnasia 67 / Olímpico 70.

Atenas (C) 87 / Boca 71.

Racing (Chivilcoy) 75 / Obras 69.

La Unión 83 / Unión 80.

San Lorenzo 63 / San Martín 81.

Peñarol 85 / Instituto 83.

Oberá 84 / Unión 66.

Argentino (J) 62 / Obras 82.

Independiente (O) 82 / Boca 87.

Quinteto ideal – Semana 3

Nicolás Zurschmitten - Atenas (3-0) 13,0 puntos, 6,3 rebotes y 21,6 de valoración.

Luciano Guerra - Peñarol (2-0) 22,5 puntos, 3,5 asistencias, 22,5 valoración.

Thomas Cooper - Racing (1-1) 22,0 puntos, 4,5 rebotes y 19,0 de valoración.

Alexis Elsener La Unión (2-0) 16,0 puntos, 12,0 rebotes y 16,5 de valoración.

Carlos Rivero - Gimnasia (0-1) 19 puntos, 8 rebotes y 33 de valoración.

Fixture de la semana 4 en La Liga Nacional

Martes 14/10 - 20:30 | Platense vs Instituto – Básquet Pass

Martes 14/10 - 21:30 | Quimsa vs Atenas (C) – Básquet Pass

Martes 14/10 - 22:10 | Ferro vs San Martín – TyC Sports

Miércoles 15/10 - 20:30 | Gimnasia vs La Unión – Básquet Pass

Jueves 16/10 - 21:00 | Unión vs Racing (Chivilcoy) – Básquet Pass

Jueves 16/10 - 21:30 | Independiente (O) vs San Lorenzo – Básquet Pass

Jueves 16/10 - 22:00 | Olímpico vs Atenas – Básquet Pass

Viernes 17/10 - 20:05 | Boca vs La Unión - DSports

Viernes 17/10 - 21:00 | Argentino (J) vs Ferro – Básquet Pass

Sábado 18/10 - 11:30 | Instituto vs San Lorenzo – TyC Sports

Domingo 19/10 – 20 | Peñarol vs La Unión – Básquet Pass

Domingo 19/10 – 20.30 | San Martín (C) vs Unión – Básquet Pass

Lunes 20/10 – 21.00 | Atenas vs San Lorenzo – Básquet Pass.