Gimnasia quiere cortarle la racha a La Unión

Se enfrentan este miércoles a las 20:30 en el Socios Fundadores por la Liga Nacional. El equipo formoseño llega con tres victorias al hilo.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá este miércoles a La Unión de Formosa con la ilusión de volver al triunfo en la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el Socios Fundadores, dará comienzo a las 20:30, en donde el “Verde” buscará la victoria y así recuperarse de la derrota que sufrió el último viernes ante Olímpico de La Banda.

El equipo de Pablo Favarel viene de caer 67-70 ante el “Bandeño” del comodorense Martín Villagrán, y de esa manera resignó de manera temprana su invicto.

Para este nuevo encuentro, Gimnasia contará con la vuelta del escolta Federico Grun, quien estuvo ausente en el último juego por un problema en el isquiotibial de la pierna derecha.

Distinto es el presente de La Unión, que llega al Socios con tres triunfos seguidos -perdió solo con Regatas Corrientes-, pero sabe que la cancha del “Verde” es una de las más duras localías que tiene la competencia.

Gimnasia, mientras tanto, debutó con victoria ante San Martín de Corrientes, pero luego no pudo con Olímpico y por eso, este miércoles buscará volver a la senda triunfal.

Con la vuelta de Grun, Gimnasia podrá contar con todo su personal que se completa con Emiliano Toretta, Martiniano Dato, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros, Víctor Andrade,

Carlos Rivero, de gran tarea ante Olímpico, Marcos Chacón, Sebastián Carrasco, Juan Cárdenas, y los juveniles Valentino Ayala, Jesús Centeno y José Copesky.

La Unión, mientras tanto, que dirige Guillermo Narvarte, tendrá a disposición a los siguientes jugadores: Brandon Beavers, Mariano Marina, Alexis Elsener, Sebastián Acevedo, Windi Graterol, Jonathan Machuca, Franco Alorda, Tomás Spano, Tomás Nuno, Augusto Moresco, Franco Giménez y Thiago Gronda.

LOS PIBES VAN POR LA TERCERA

Por otra parte, desde las 16:30 se jugará el partido por la Liga Próximo -ex Liga de Desarrollo-, entre el dueño de casa y el elenco formoseño.

Gimnasia viene de dos victorias en fila y este miércoles buscará seguir por esa racha, mientras que La Unión, viene de cuatro éxitos seguidos, siendo el último ante Unión de Santa Fe.