Gimnasia tendrá en su mes aniversario cuatro partidos

El 8 visita a Quimsa y dos días después a Olímpico. La vuelta al Socios será el 15 ante Obras, mientras que el 18 recibirá a Racing de Chivilcoy.

Cuatro serán los partidos que tendrá Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en este nuevo mes -el del aniversario del club- por la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

En ese contexto, el equipo arrancará en los próximos días, su tercera gira de 2026 y en este caso, deberá visitar la provincia de Santiago del Estero.

Este domingo 8, el conjunto que dirige Pablo Favarel, se medirá en el estadio Ciudad con Quimsa de Santiago del Estero.

El martes 10, mientras tanto, deberá ir hasta La Banda para medirse con Olímpico, elenco que tiene como entrenador al comodorense Martín Villagrán.

Luego de esos dos juegos, Gimnasia, quien en los últimos días entrenó en cancha de Náutico Rada Tilly, retornará a Comodoro Rivadavia para disputar otros dos partidos en el Socios Fundadores.

El 15 recibirá a Obras Basket, mientras que el 18, su rival será Racing de Chivilcoy, quien recientemente ascendió de la Liga Argentina. Y un día después, el club tendrá la celebración de sus 107 años de vida.

CAMPUS DE BASQUET SIN CASALANGUIDA

Por otra parte, Gimnasia realizará un nuevo Campus de Básquet los días 12 y 13 de febrero en el estadio Socios Fundadores.

La actividad está destinada a chicos y chicas de 11 a 17 años y será dictada por Pablo Favarel, junto a todo el staff del “mens sana”.

Una experiencia formativa integral con entrenamientos técnicos, conceptos tácticos, charlas formativas y actividades compartidas con los jugadores del plantel profesional de la Liga Nacional.

Asimismo, el club informa que, debido a su reciente incorporación como técnico del Club Atlético Boca Juniors de la Liga Nacional, el entrenador Nicolás Casalánguida no podrá cumplir con el compromiso de participar en el Campus programado en la institución.

De todas maneras, el Campus se desarrollará con normalidad en las fechas previstas y estará a cargo del staff técnico del club.

Para consultas y valores, se pueden comunicar al WhatsApp 297-4164517 o acercarse de lunes a viernes de 10 a 18 horas a la sede ubicada en Roque Sáenz Peña 750.