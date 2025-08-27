Gimnasia transita la segunda semana de pretemporada

En esta semana se sumó a los entrenamientos el base chileno Sebastián Carrasco, mientras que aún se espera la llegada del entrenador Pablo Favarel y del jugador Ángelo Cisneros, quienes se encuentran disputando la AmeriCup 2025 en Nicaragua con sus selecciones.

El club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia sigue adelante con la pretemporada de cara a la temporada 2025/26 de La Liga Nacional, que comenzará a fines de septiembre.

El conjunto patagónico inició los trabajos el lunes 18 de agosto en el estadio Socios Fundadores y actualmente transita su segunda semana de preparación, bajo las órdenes del cuerpo técnico.

En esta semana se sumó a los entrenamientos el base chileno Sebastián Carrasco, mientras que aún se espera la llegada del entrenador Pablo Favarel y del jugador Ángelo Cisneros, quienes se encuentran disputando la AmeriCup 2025 en Nicaragua con sus selecciones.