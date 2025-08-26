Grun: "tenemos un grupo humano muy bueno y hay que sacarle jugo"

Federico Grun es una de las caras nuevas que se sumó a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, con miras a la Liga Nacional de Básquet 2025-2026, que dará comienzo a fines de septiembre.
El escolta, nacido en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, y de 1,91 metro de estatura, se encuentra transitando con sus compañeros la segunda semana de pretemporada.
Luego del entrenamiento de este martes en horas de la mañana, el basquetbolista de 28 años mantuvo su primer contacto con El Patagónico.
Habló del grupo humano que se formó, de las expectativas que tiene en Gimnasia y los objetivos a cumplir, en un equipo donde jugará por primera vez.
- ¿Cómo estás viviendo esta nueva experiencia en Gimnasia?
Estoy muy contento de estar en la ciudad, en este club con tanta historia en la Liga Nacional. Ahora estamos enfocados en la parte física, de a poco conociéndonos con todos los chicos, implementando la idea de juego, así que estoy muy bien y con muchas ganas.
- ¿Cómo viene siendo la pretemporada?
Dura, como todas. Me parece que, sin bien desde hace algunos años se ha puesto la tendencia en los jugadores mantenerse entrenando fuera de temporada, para llegar bien a la pretemporada, además de adaptarse a la nueva modalidad de cada “profe”, de cada cuerpo técnico, de una nueva ciudad, nuevo departamento. Son cuestiones que con los años las vas asimilando mejor y hay que estar preparados. Sabemos que va a ser dura. Es la idea, porque es la nafta que nos va a dar para poder rendir lo mejor posible durante toda la temporada.
- ¿Cuáles son tus expectativas?
Son muy altas. El club siempre estuvo en los primeros planos de la competencia. Esa es la idea poder mantenerlo, se armó un lindo grupo, todavía nos falta terminar de cerrar el equipo. Me parece que tenemos que seguir trabajando y no me gusta ponerme un objetivo de resultados, sino trabajar, intentar de hacerlo lo mejor posible. Después, es una frase hecha, pero la Liga te pone a donde tenés que estar, y me parece que, si trabajamos duro, tenemos una linda oportunidad.
- ¿Cómo creés que va a ser la Liga 2025-2026?
Como siempre, va a ser muy dura. Nuestra Liga se caracterizó, año tras año, por ser competitiva a pesar de diferentes dificultades que se han puesto por delante. Por suerte, logramos armar un lindo mix de jugadores que tienen muchas ganas de crecer, de ser importantes, jugadores con experiencia. Tenemos un técnico con una idea de juego que, por lo que estamos viendo, está acorde a los tiempos de hoy, así que me parece que va a ser competitiva como todas y tenemos que estar a la altura.
- ¿Es la primera vez que llegás a un equipo donde anteriormente no tuviste a ninguno de compañero?
Creo que sí, no lo había pensado, pero rápidamente te podría decir que sí, que es la primera vez. A la mayoría los conozco de haberlos enfrentado, de tener referencias, es un ambiente de Liga como que nos conocemos entre todos, así que nos estamos poniendo al día, conociéndonos, tenemos un grupo humano muy bueno y a eso le tenemos que sacar jugo.
- Viniste varias veces a enfrentar a Gimnasia. ¿Qué te ha parecido el Socios Fundadores?
Todos los años que vine, nunca pude ganar acá, así que eso demuestra que tiene una localía muy fuerte. La gente está apoyando siempre, alentando. Más allá de estar en la Liga Nacional, me parece que es un club que tiene una institución muy rica en cuanto a formativas. El básquet me parece que es su punto fuerte, lo mantuvo durante todos los años y lo tenemos que aprovechar a nuestro favor. Por eso tenemos que hacer pesar nuestra localía.
- ¿Cómo te autodefinís como jugador?
Mi característica siempre fue de tirador, ahora estoy intentando sumar variantes de juego, pero resaltando la intensidad. Poder darle la claridad en los pick and roll al equipo, correr la cancha y ser intenso defensivamente. Está bueno construir los equipos de atrás para adelante, con una buena intensidad, con buenas reglas defensivas y después adelante, si podemos correr la cancha, tenemos un equipo muy atlético que lo puede hacer muy bien. Y en el juego estacionado, explotar nuestras armas. Tenemos jugadores que pueden ser muy efectivos a pie firme, y con la llegada de (Anyelo) Cisneros y el pivote, creo que eso se va a potenciar aún más y aprovechar la elasticidad del equipo, que será un punto fuerte para nosotros.