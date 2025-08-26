Gimnasia y Náutico escriben el 1º capítulo de la final masculina

Se enfrentan este miércoles desde las 21:30 en el Socios Fundadores por la definición del torneo Apertura de Primera división.

Gimnasia y Esgrima recibirá este miércoles a Náutico Rada Tilly por el primer juego -serie al mejor de tres partidos- de la final del torneo Apertura 2025 de básquet de Primera división, de la rama masculina.

Los árbitros del encuentro, que se jugará en el Socios Fundadores, serán Matías Carrizo, Facundo Iza y Axel Catalán. Juan Carlos Pérez oficiará de comisionado técnico.

El “Verde” se metió en la final del campeonato luego de vencer en una de las “semis” a La Fede Deportiva por 89 a 57, mientras que el “Aurinegro”, que volvió a contar con el experimentado pivote Diego Romero, eliminó por la misma instancia a Petroquímica al imponerse 80 a 61.

El segundo juego será el miércoles de la próxima semana y si la serie llegase a un tercer juego, el mismo se desarrollará un día después en el Socios Fundadores.

Programa

MIERCOLES 27

En el Socios Fundadores

21:30 Primera Masculino: Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Matías Carrizo, Facundo Iza y Axel Catalán.

CT: Juan Carlos Pérez.

2º juego

MIERCOLES 3

En Náutico Rada Tilly

21:30 Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima.

3º juego (de ser necesario)

JUEVES 4

En el Socios Fundadores

21:30 Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly.