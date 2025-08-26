Gimnasia y Náutico escriben el 1º capítulo de la final masculina

Gimnasia y Esgrima recibirá este miércoles a Náutico Rada Tilly por el primer juego -serie al mejor de tres partidos- de la final del torneo Apertura 2025 de básquet de Primera división, de la rama masculina.
Los árbitros del encuentro, que se jugará en el Socios Fundadores, serán Matías Carrizo, Facundo Iza y Axel Catalán. Juan Carlos Pérez oficiará de comisionado técnico.
El “Verde” se metió en la final del campeonato luego de vencer en una de las “semis” a La Fede Deportiva por 89 a 57, mientras que el “Aurinegro”, que volvió a contar con el experimentado pivote Diego Romero, eliminó por la misma instancia a Petroquímica al imponerse 80 a 61.
El segundo juego será el miércoles de la próxima semana y si la serie llegase a un tercer juego, el mismo se desarrollará un día después en el Socios Fundadores.
……………..
Programa
MIERCOLES 27
En el Socios Fundadores
21:30 Primera Masculino: Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly. Arbitros: Matías Carrizo, Facundo Iza y Axel Catalán.
CT: Juan Carlos Pérez.
2º juego
MIERCOLES 3
En Náutico Rada Tilly
21:30 Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima.
3º juego (de ser necesario)
JUEVES 4
En el Socios Fundadores
21:30 Gimnasia y Esgrima vs Náutico Rada Tilly.