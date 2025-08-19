El “Verde” le ganó a La Fede 68-51, mientras que el “Verdolaga” superó a Náutico Rada Tilly 77-34. La final arranca este lunes en Kilómetro 8.

Gimnasia y "Petro" definirán al campeón en Primera Femenino

Gimnasia y Petroquímica se clasificaron este lunes para jugar la final del torneo Apertura de básquet de Primera división de la rama femenina, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia.

El gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8 fue el escenario de las dos semifinales del certamen.

En primer lugar, Gimnasia le ganó a La Fede Deportiva por 68-51 y de esa manera se convirtió en el primer finalista del campeonato.

En el “Verde” se destacaron Antonella Moroncini (17 puntos y 15 rebotes), Verónica Maurer (11 tantos, 5 rebotes, 3 asistencias y 5 tapas, con 4 pérdidas y 6 recuperos).

En La Fede, la mejor fue Luciana Acuipil, la otra goleadora que tuvo el juego (17 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, 5 recuperos y una tapa), con 7 pérdidas de balón.

Además, Lupita Di Pauli tuvo estos números (16 unidades, 4 rebotes, con 6 pérdidas), mientras que Martina Sáiz hizo 10 tantos y tomó 6 rebotes, con 3 pérdidas e igual número en recuperos.

Seguidamente, Petroquímica se impuso holgadamente ante Náutico Rada Tilly por 77-34 y de esa manera, se convirtió en el rival de Gimnasia en la definición por el título.

En el ‘’Verdolaga” sobresalió María Belén Carrizo (17 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, 5 recuperos y solo una pérdida).

Además, la pivote Agostina Mercado aportó 11 unidades, con 4 rebotes, 3 asistencias, 2 recuperos y 2 pérdidas. Camila Rivero anotó 10 tantos, con 8 rebotes, 4 pases gol, 4 pérdidas e igual número en recuperos, más una tapa. Mientras que la alera Candela Vidal, hizo 10 tantos, bjaó 3 rebotes, dio 4 asistencias, metió una tapa y tuvo 9 recuperos. Y Claribel Reynoso hizo 10 unidades, bajó 14 rebotes, tuvo 4 recuperos y metió una tapa.

En el “Aurinegro” Micaela Benítez totalizó 8 puntos con 9 rebotes, tuvo 1 recupero, pero perdió 8 balones.

De esa manera, Gimnasia y Petroquímica comenzarán a definir el lunes de la próxima semana en Kilómetro 8 el torneo Apertura de la rama femenina.

JUEGAN LOS VARONES

Este miércoles, mientras tanto, en el Socios Fundadores, se jugarán las semifinales del torneo, pero en Primera Masculino.

Desde las 20, Petroquímica se medirá con Náutico Rada Tilly, en partido que será controlado por Rodrigo Reyes, Facundo Iza y Guillermo Fernández.

Y a continuación, el clásico entre Gimnasia y La Fede, que tendrá el arbitraje de Matías Carrizo, Mario Contrera y Axel Catalán.

Panorama

LUNES 18

En el gimnasio Cemento Comodoro – Semifinales

- Gimnasia 68 / La Fede Deportiva 51; Primera

Femenino.

- Petroquímica 77 / Náutico Rada Tilly 34; Primera

Femenino.

MIERCOLES 20

En el Socios Fundadores – Semifinales

20:00 Petroquímica vs Náutico Rada Tilly; Primera

Masculino. Arbitros: Rodrigo Reyes, Facundo Iza y Guillermo Fernández.

21:30 Gimnasia vs La Fede Deportiva; Primera

Femenino. Arbitros: Matías Carrizo, Mario Contrera y Axel Catalán.

Los ganadores de las semifinales pasan a la serie de

playoffs al mejor de tres juegos.

Lunes 25: Rama Femenina.

Miércoles 27: Rama Masculina.