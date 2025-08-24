Sebastián Carrasco se suma a la pretemporada de Gimnasia

El base chileno arribó este domingo a la ciudad y en las próximas horas realizará la primera práctica con sus compañeros.

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia iniciará este lunes su segunda semana de pretemporada, con miras a la Liga Nacional de Básquet 2025-2026.

La novedad para este nuevo entrenamiento será la presencia del base chileno Sebastián Carrasco, quien llegó este domingo al mediodía a la ciudad y en las próximas horas cumplirá la primera práctica con sus compañeros.

Cabe destacar que el plantel inició el lunes 18 sus trabajos de pretemporada y los hizo con 10 jugadores.

Emiliano Toretta, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Federico Grun, Mauro Cosolito, Carlos Rivero, Juan Cárdenas, José Ignacio Copesky, Valentino Ayala y Jesús Centeno.

Los muchachos trabajaron con los asistentes técnicos Guido Lombardi y Gustavo Sapochnik, y el preparador físico Juan Ercoreca. Además, Marcelo Guitín firme con su trabajo en la utilería.

Faltan que se sumen el DT Pablo Favarel, que se encuentra con el cuerpo técnico de la Selección Argentina disputando la AmeriCup en Managua, Nicaragua, y el ala pivote venezolano Anyelo Cisneros, quien hará lo propio luego de la participación de su selección en el certamen de la FIBA.

Lo que resta del equipo es la confirmación de un pivote, algo que seguramente se resolverá en los próximos días, además de la concreción de partidos amistosos.