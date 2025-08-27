Santiago López competirá en el Mundial de Bola 10 en España

Del 25 de noviembre al 2 de diciembre, Santiago López estará disputando el Mundial de Pool en la modalidad Bola 10, que se desarrollará en la localidad de Gandia, España. Será la primera experiencia mundialista para el joven integrante de Comodoro Billar Club.

Santiago López está transitando una gran temporada, donde resaltan logros como la consagración en la categoría Primera en el Campeonato Argentino y Gran Prix de Bola 8, y la obtención del XII Campeonato Panamericano de Pool B10 en la categoría Juvenil Masculino en Tegucigalpa.

El título conseguido en la capital de Honduras, que organizó la Confederación Panamericana de Billar (CPB) y se hizo en las instalaciones del Rooster’s Sport Bar, le otorgó una plaza para el Mundial de Bola 10 que organizará la Real Federación Española de Billar en la ciudad de Gandia.

“Estoy teniendo un año muy satisfactorio, con mucho esfuerzo logré salir campeón en el Panamericano de Bola 10, salí subcampeón de Bola 8 y fui campeón nacional de primera categoría en Bola 8 y Bola 9. Además, obtuve el subcampeonato de Bola 9 en el Gran Prix que se hizo acá”, explicó el deportista.

En ese sentido, agregó que “estoy muy contento y le estoy poniendo muchas ganas al deporte porque es lo que me apasiona, hay que seguir preparándose fuerte y estar bien para el Mundial”.

Sobre la participación en la cita mundialista, López dijo que “es una responsabilidad bastante enorme, espero dar todo lo mejor para representar a mi país, a mi club y a toda la gente que me está apoyando en mi camino. Será una primera experiencia y hay que aprovecharla en todo lo posible, la idea es agarrar experiencia, conocer cómo es una competencia afuera”.

El jugador tiene 15 años y arrancó a jugar en el 2022: “Tenía 12 años, empecé en la escuelita de Comodoro Billar Club, en ese momento había chicos muy talentosos y terminé quedando, después jugué mi primer juvenil, mi primer Nacional, ahí empecé toda mi historia y le agarré mucho cariño al club”.

Pero además de jugar, Santiago López enseña todo su talento en la escuelita de Comodoro Billar Club: “Tengo 50 chicos, la mayoría son menores de 15 años, y está bueno porque la idea de este deporte es que siga creciendo y que se vaya haciendo más conocido”.

COMODORO BILLAR CLUB PREPARA EL PATAGONICO DE BOLA 10

Integrantes de la comisión directiva de Comodoro Billar Club (CBC) se reunieron con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para ajustar detalles de cara al Torneo Patagónico de Bola 10 que están organizando y que se jugará, del 12 al 14 de septiembre, en el Draw Pool Pub. En el que competirán en nuestra ciudad más de 200 jugadores de todo el país.

Federico Ianniccari, tesorero de CBC, remarcó que “vamos a estar recibiendo a gente de todos los puntos del país, estamos muy entusiasmados y agradecidos porque vamos a contar con el acompañamiento de Comodoro Deportes. Seguimos recibiendo apoyo y ayuda para poder hacer los torneos y también para que los chicos puedan viajar”.

Y resaltó el progreso de la actividad: “El billar sigue creciendo, con chicos que clasifican a los panamericanos y a los mundiales, como Santi López que va a estar viajando al Mundial. Estamos contentos por él, por su crecimiento y por todo lo que viene. Es un orgullo para nosotros”.