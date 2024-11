C+/ CINE EN COMODORO

Denzel Washington y Pedro Pascal se suman a esta superproducción, en la que Connie Nielsen, Djimon Hounsou y Derek Jacobi retoman sus papeles de la primera película. Tras la muerte de Máximo, Lucio, el hijo de Lucilla, es puesto a salvo fuera del Imperio Romano y se convierte en un joven en paz en la costa norteafricana, hasta que la misma es invadida por legiones dirigidas por el general Marco Acacio. Lucio es llevado a Roma y vendido al dueño de un establo de gladiadores, Macrinus. Deberá luchar en la arena para entretenimiento del pueblo y de los coemperadores Geta y Caracalla. Impulsado por el odio, Lucio quiere asestar un golpe al Imperio y, sobre todo, vengarse de Acacio.

En mayo de 2000 se estrenó “Gladiador”, película en la que el Ridley Scott recondujo las premisas del peplum (género cinematográfico ambientado en la antigüedad) hacia una épica obra maestra en la cual un militar romano, esclavizado y destinado a luchar por su vida en el Circo, acaba poniendo a un imperio de rodillas. En “Gladiador II” Scott ha optado por avanzar con una historia nueva y fresca que rinde homenaje al legado de Máximo, el personaje de Russell Crowe, sin intentar revivirlo de una manera que podría dañar la integridad del primer filme. La ausencia de Crowe, aunque notable, es vista por Scott como una forma de respetar y mantener la autenticidad del original.

Durante el rodaje, Scott ofreció un consejo directo a Paul Mescal. Según ha relatado el actor, en su primer día en el set, rodeado de cientos de extras y un escenario imponente en Marruecos, Scott le dijo: “Tus nervios no me sirven para nada”. Este comentario, aunque contundente, resultó liberador para Mescal, quien lo consideró el consejo perfecto para afrontar el reto de su papel. La presión de continuar con el legado de Russell Crowe en el papel de Máximus es significativa. Crowe dejó una marca indeleble con su actuación en la primera película, y Mescal reconoce la magnitud de este legado. Sin embargo, se ha esforzado por no dejarse abrumar por la comparación ha hecho suyo el personaje de Lucius.

En una entrevista reciente, Scott ha colocado a “Gladiator II” entre sus mejores películas, declarando que “es lo mejor que he hecho” o al menos “una de las mejores cosas. He hecho algunas buenas”. Scott también promete que “es una acción brutal y desenfrenada” que será tan impresionante, si no más, que la Gladiator original. El proyecto ha estado preparándose durante más de dos décadas, pasando por muchas fases de desarrollo y retrasos antes de finalmente llegar a buen término. Y si bien la primera película fue notablemente sangrienta, una reacción temprana ha señalado que esta secuela es “mucho más grande, cruda y violenta que la original”. Cuando se combina con un entrenamiento de lucha intenso, los elevados niveles de violencia pueden ser aún más brutales.

CINE COLISEO (jue 14, mar 19 y mié 20 de noviembre):

18:15 Hs. GLADIADOR II (2D doblada)

21:30 Hs. GLADIADOR II (2D subtitulada)

CINE COLISEO (vie 15 de noviembre):

18:15 Hs. GLADIADOR II (2D doblada)

21:30 Hs. GLADIADOR II (2D doblada)

CINE COLISEO (sáb 16, dom 17 y lun 18 de noviembre):

18:15 Hs. GLADIADOR II (2D doblada)

21:30 Hs. GLADIADOR II (2D subtitulada)

Título original: Gladiator II

Género: Épico, drama, acción, histórico

Origen: Estados Unidos

Año: 2024 Formato: 2D

Duración: 2 horas, 28 Min. Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Ridley Scott

Guión: David Scarpa

Producción: Lucy Fisher, David Franzoni, Michael Pruss, Ridley Scott, Douglas Wick

Música: Harry Gregson-Williams Fotografía: John Mathieson

Montaje: Sam Restivo, Claire Simpson

Reparto:

Paul Mescal (Lucio Vero), Denzel Washington (Macrinus), Connie Nielsen (Lucila), Derek Jacobi (Senador Graco), Djimon Hounsou (Juba), Joseph Quinn (Emperador Geta), Fred Hechinger (Emperador Caracalla), Tim McInnerny (Thraex), Pedro Pascal (Marco Acacio), Riana Duce (Hyacinthia), Alfie Tempest (Lucio Vero joven), Chi Lewis-Parry (Phoebus)