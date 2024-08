Gloria Carrá llevaría a juicio a su exmarido Luciano Cáceres por adeudar cuotas alimentarias de Amelia, la hija de 14 años que tuvieron juntos. Además, le reclamaría una parte de una propiedad en José C. Paz y distintos vehículos.

Así lo informó el periodista Diego Esteves en A la tarde (América): “(Carrá) Reclama una compensación económica porque hay un bien que está en disputa y ella dice tener derecho por ese bien, que es una quinta en José C. Paz, y además una serie de vehículos”.

“Cáceres tiene un acuerdo con una empresa automotriz que le provee de un auto 0 KM por año”, sumó el panelista.

Por otra parte, por la manutención de la adolescente que en octubre cumplirá 15 años, Esteves detalló: “El juez habría puesto una cuota alimentaria de $86.000 (por mes). Cualquiera que respire sabe que no se puede mantener a un hijo con $86.000. Hay que ver qué tiene declarado Cáceres de ingresos”.

Por último, leyó la palabra del abogado Rodrigo Tripolone, quien representa a la actriz, e informó cuál fue el pedido expreso que le hizo. “‘Hablé con uno de sus productores, sé que ustedes están tocando el tema y Gloria me pidió expresamente que no se toque el tema’. No quieren que hablemos del tema, Luciano Cáceres tampoco, pero ellos, los protagonistas lo han hecho público”, sumó.

En último lugar, Esteves indicó que pese a que el juez habría fijado la cifra de $86.000, el actor le estaría transfiriendo a su exmujer $200.000 por mes.

GLORIA CARRA RECORDO LO DIFICIL QUE FUE CRIAR A ANGELA TORRES

En mayo de 2022, en la previa del estreno de la obra Las irresponsables, Gloria Carrá brindó una profunda entrevista. El clima fluyó y la conversación derivó hacia la maternidad, dando detalles de cómo fue criar a su hija Ángela Torres, a quien tuvo con Marcelo, hermano de Diego Torres.

“Una va aprendiendo constantemente a ser madre y no es que te las sabés todas y hacés todo bien. Uno va aprendiendo en la marcha. Fui madre a los 27 años de Ángela y a los 38 de Amelia, y fui una mamá muy distinta con Amelia que con Ángela. Esto no quiere decir que haya sido mala madre con Ángela, fue diferente”, reflexionó en diálogo con Detrás de escena (AM 540).

Gloria Carrá no temió contar su verdad respecto a la crianza de Ángela Torres y la ausencia económica de su papá Marcelo: “Cuando fui mamá de Ángela, trabajaba mucho y era el único sostén. La única, yo sola. Al revés de lo que toda la gente cree porque dice: ‘Bueno, pero es hija de Torres...’ No, yo estaba separada y jamás conté con él económicamente para nada”.

Fuente: tn.com.ar