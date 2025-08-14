Godoy Cruz se fue sin nada de Belo Horizonte

Perdió 2-1 ante Atlético Mineiro por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La próxima semana se juega la revancha en Mendoza.

Godoy Cruz de Mendoza perdió este jueves de visitante 2-1 ante Atlético Mineiro de Brasil por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro, que se jugó en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte, tuvo el arbitraje del venezolano Alexis Herrera.

El ‘Tomba’ comenzó ganando con un tanto de Santino Andino en la primera etapa, pero Mineiro dio vuelta la historia en el segundo tiempo y con goles de Tomás Cuello y Hulk, se quedó con el triunfo en la ida.

La primera llegada del partido fue para la visita, a los tres minutos, cuando Santino Andino encaró por izquierda, enganchó hacia el medio y sacó un remate de zurda bajo al segundo palo, tapado por el arquero Everson.

Catorce minutos después se dio una llegada clara del local, cuando un centro desde la derecha fue cabeceado por el delantero Rony, cuyo frentazo de pique al suelo salió alto y fue desviado, con una gran estirada, por el guardameta Franco Petroli, sobre su palo derecho.

El primer gol de la noche llegó a los 37 minutos, con una nueva jugada individual de Andino. El extremo, producto de las inferiores del club, recibió sobre la frontal del área, gambeteó hacia la izquierda y metió un remate fuerte y alto al poste derecho de Everson, que terminó convirtiéndose en el 1-0.

Atlético Mineiro alcanzaba el empate en el primer minuto de descuento de la primera parte, con un disparo del lateral Guilherme Arana tras un rebote, pero el mismo no sería convalidado por un fuera de juego previo de Rony.

Ya en la segunda mitad, cuando iban 22 minutos, Arana desbordó por el costado izquierdo y puso un centro pinchado al segundo palo. El arquero Franco Petroli quiso cortarlo pero erró en el cálculo y permitió el remate del extremo argentino Tomás Cuello, quien puso el 1-1 con un remate de primera.

Godoy Cruz volvió a acercarse al gol a los 39 minutos. Tras un tiro libre desde el costado izquierdo, y una serie de rebotes, el defensor Federico Rasmussen improvisó un remate de volea desde el borde derecho del área grande, que se fue cerca del caño derecho del arquero brasileño.

El local consiguió la remontada cuando iban 43 minutos de la segunda parte. Un centro desde la derecha al segundo palo le quedó al delantero Reinier, que le bajó la pelota con el pecho de gran manera al atacante Hulk, cuyo disparo potente y rasante pasó por debajo del cuerpo de Petroli y remontó el partido.