Godoy Cruz y Vélez no pudieron romper el cero

Godoy Cruz y Vélez Sarsfield fueron protagonistas este domingo de un partido chato y con pocas llegadas, que terminó en un empate 0-0 en el Malvinas Argentinas de Mendoza por la décima fecha de la Copa Liga Profesional de Fútbol.

Tras la salida de Diego Flores, en el banco del "Tomba" debutaban al frente del plantel la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez. Lucas Hoyos, el arquero de la visita, fue una de las figuras del duelo, ya que pudo sostener el cero en su arco cuando el local le generó peligro.

En el complemento, el DT Julio Vaccari dispuso el ingreso de Florentín, Orellano, Díaz y Mulet en el medio y Lucas Pratto en la delantera y generó algo más de peligro pero el "Fortín" no lo supo aprovechar.

Ambos equipos suman con este empate 11 puntos en diez encuentros jugados en la Zona 2, aunque Vélez tiene mejor diferencia de gol que el "bodeguero". La igualdad complica a los dos en las aspiraciones de pelear en cuatro fechas que quedan por la clasificación a la fase final del torneo (solo acceden los cuatro primeros de cada zona).

Ahora la flamante dupla técnica deberá pensar en la fecha entre semana cuando tenga que visitar este miércoles desde las 21:30 a Boca en la Bombonera. La visita, por su parte, recibirá el mismo día a las 14 a Central Córdoba en Liniers.

Síntesis

Godoy Cruz 0 / Vélez 0

Godoy Cruz: Juan Espínola; Elías López, Néstor Breitenbruch, Gianluca Ferrari y Franco Negri; Nelson Acevedo, Gonzalo Abrego; Martín Ojeda, Ezequiel Bullaude, Matías Ramírez; Salomón Rodríguez. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Matías de los Santos, Miguel Brizuela y Francisco Ortega; Santiago Cáseres, Nicolás Garayalde; Lucas Janson, Julián Fernández, Joel Soñora; Santiago Castro. DT: Julio Vaccari.

Cambios ST: al inicio Leonel González x Negri (GC), 15' José Florentín x Soñora (VS), Franco Díaz x Cáseres (VS) y Lucas Pratto x Fernández (VS), 28' Tomás Badaloni x Rodríguez (GC), 30' Agustín Mulet x Garayalde (VS), Lucas Orellano x Janson (VS), 31' Tadeo Allende x Abrego (GC) y Bruno Leyes x Acevedo (GC), 36' Valentín Burgoa x Ramírez (GC).

Amonestados: Acevedo, López, Ferrari, Bullaude, González (GC). Garayalde, Brizuela, Díaz (VS).

Incidencias: no se registraron.

Arbitro: Ariel Penel.

Estadio: Malvinas Argentinas