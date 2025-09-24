Golpeó a una mujer con un palo y quedó  filmado

Un video grabado por un vecino de Río Gallegos muestra a un hombre golpeando brutalmente a una mujer con un palo en una calle del barrio Del Carmen.

El violento suceso ocurrió en horas de la mañana del pasado lunes y motivó expresiones de repudio e indignación. Las imágenes que se viralizaron por redes sociales exhiben la brutalidad del ataque: la víctima intenta protegerse sin éxito de los golpes.

"No se puede permitir que esto suceda en nuestras calles, necesitamos presencia policial y que la justicia actúe de inmediato", señalaron en grupos barriales.

El hecho aún no cuenta con información oficial por parte de la Policía ni del Ministerio de Seguridad, pero la expectativa de la comunidad es que se identifique y detenga al agresor.

No es la primera vez que desde los barrios de Río Gallegos se alertan episodios de violencia en la vía pública. Organizaciones feministas y sociales remarcan que estos hechos reflejan la necesidad de políticas públicas más efectivas para prevenir y sancionar la violencia de género.

Fuente: Nuevo Día