Gran convocatoria para el atletismo y tenis de mesa en José de San Martín

Más de un centenar de pequeños deportistas fueron protagonistas de la segunda jornada de actividades enmarcadas en el Zonal VI.

Este jueves se llevó adelante la segunda jornada de competencias del Zonal VI de los Juegos Comunales 2025, dispuestos por el del Gobierno del Chubut y llevados adelante por Chubut Deportes, con el acompañamiento de Pan American Energy y la Fundación Banco del Chubut.

Un total de 120 niños y niñas formaron parte de las competencias de atletismo y tenis de mesa, desarrolladas en la pista y gimnasio municipal de José de San Martín, donde estuvieron representadas las localidades de Dr. Atilio Viglione, Gobernador Costa, José de San Martín, Paso de Indios, Río Pico y Tecka.

Por la tarde, una vez finalizada la actividad en la pista atlética, se desarrolló el acto protocolar, el cual contó con la presencia del presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, de los gerentes Mariano Ferro (general) y Darío Figueroa (deportivo), del delegado Regional de Esquel, Lucas de Godos y del responsable del área Deportiva de la delegación cordillerana, Miguel Reyes, además del presidente del Consejo Deliberante local, Juan Pablo Díaz y otras autoridades del deporte zonal.

“SEGUIR INCULCANDO VALORES”

Tras la presentación de las delegaciones y la entonación del Himno Nacional y de la provincia de Chubut, en su alocución, Díaz dio la bienvenida a todas las delegaciones y señaló “espero que puedan disfrutar y sentirse cómodos en la localidad. Nuestra tarea es seguir motivándolos para que hagan deporte, porque más allá de la competencia, lo importante es compartir, hacer amigos y seguir inculcando los valores y herramientas que serán importantes para el futuro y la vida cotidiana de cada uno”.

En el cierre, Díaz valoró la presencia de Milton Reyes, porque “me ha tocado estar en gestiones anteriores y que nos visite el presidente de Chubut Deportes, es algo que antes no pasaba. Además, agradecer por apoyar al deporte de nuestra localidad y de toda la provincia”.

Reyes por su parte agradeció “al municipio de José de San Martín, que prestaron sus instalaciones e hicieron un trabajo hermoso para que ustedes hayan podido disfrutar de este evento” y agregó que “es poner una herramienta del Estado a disposición, para que esto pueda suceder. Los juegos comunales existían, pero nunca se podían completar. Quiero decirles, gracias a la decisión política de nuestro gobernador ´Nacho´ Torres, estos juegos volvieron para quedarse definitivamente”.

En el cierre, el funcionario recalcó que “por este zonal pasarán, sumando los tres días de competencia, más de 400 personas haciendo deporte, eso significa que seguimos creciendo y en camino hacia el lugar al que soñábamos ir”.

FUTSAL Y CIERRE

Tras la jornada deportiva, también se concluyó con la capacitación para árbitros de futsal AFA, la cual fue dictada por el Director de la Escuela de Arbitraje, dependiente del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino, Víctor Manosalva.

Este viernes, el zonal tendrá continuidad y cierre en Gobernador Costa, con los torneos de fútbol de salón, donde se espera la participación de más de 200 pequeños deportistas.